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Thời sự

Công an xã Chư Sê hỗ trợ phá khóa phòng trọ, giúp thí sinh kịp giờ thi

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 12-6, trước giờ vào thi các môn tự chọn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi số 68 - Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê), lực lượng Công an xã Chư Sê đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh phá khóa phòng trọ để lấy giấy báo dự thi bị bỏ quên.

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Công an xã Chư Sê hỗ trợ phá khóa phòng trọ, giúp thí sinh kịp giờ thi. Ảnh: Quang Đức

Theo đó, em Đỗ Ngọc Hân (học sinh lớp 12A12, Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, trú xã Al Bá) sau khi đến điểm thi mới phát hiện để quên giấy báo dự thi tại phòng trọ. Em được lực lượng Công an xã Chư Sê hỗ trợ đưa về phòng trọ lấy giấy báo.

Trong lúc vội vã, em Hân lại quên mang theo chìa khóa nên không thể vào phòng.

Nhận thấy thời gian vào phòng thi đang cận kề, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng hỗ trợ phá khóa phòng trọ, giúp thí sinh lấy lại giấy báo dự thi. Sau đó, lực lượng Công an đưa em trở lại điểm thi.

Lực lượng Công an xã Chư Sê đưa thí sinh trở lại điểm thi sau khi hỗ trợ phá khóa phòng trọ lấy giấy báo dự thi. Video: Hoàng Hoài

Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương của lực lượng Công an xã Chư Sê, nữ sinh đã có mặt tại điểm thi trước giờ quy định, ổn định tâm lý và bước vào kỳ thi quan trọng.

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