Công an xã Chư Sê hỗ trợ phá khóa phòng trọ, giúp thí sinh kịp giờ thi

Theo đó, em Đỗ Ngọc Hân (học sinh lớp 12A12, Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, trú xã Al Bá) sau khi đến điểm thi mới phát hiện để quên giấy báo dự thi tại phòng trọ. Em được lực lượng Công an xã Chư Sê hỗ trợ đưa về phòng trọ lấy giấy báo.
Trong lúc vội vã, em Hân lại quên mang theo chìa khóa nên không thể vào phòng.
Nhận thấy thời gian vào phòng thi đang cận kề, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng hỗ trợ phá khóa phòng trọ, giúp thí sinh lấy lại giấy báo dự thi. Sau đó, lực lượng Công an đưa em trở lại điểm thi.
Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương của lực lượng Công an xã Chư Sê, nữ sinh đã có mặt tại điểm thi trước giờ quy định, ổn định tâm lý và bước vào kỳ thi quan trọng.