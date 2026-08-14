Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

(GLO)- Sáng 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU; đồng thời, triển khai Tháng cao điểm chống khai thác IUU trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; lãnh đạo chính quyền và Sở Nông nghiệp và Môi trường của các tỉnh, thành phố ven biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng khẳng định, thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chống khai thác IUU và nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”. Sau nhiều năm triển khai quyết liệt, Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, những kết quả đó chưa đủ để chứng minh một cách đầy đủ, ổn định và thuyết phục rằng các tồn tại EC chỉ ra đã được khắc phục một cách thực chất và bền vững.

Đại diện lãnh đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã quán triệt triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch xác định chống khai thác IUU, khắc phục đầy đủ khuyến nghị của EC và gỡ “thẻ vàng” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị.

Mục tiêu là khắc phục triệt để các tồn tại, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2026; đồng thời xây dựng ngành thủy sản minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Đáng chú ý, cả nước sẽ triển khai Tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15-8 đến 15-9-2026, phấn đấu 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) và khai báo trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT); không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý dứt điểm hồ sơ vi phạm và cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện hằng tuần.

Kế hoạch cũng quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là Chủ tịch UBND các tỉnh. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; địa phương, đơn vị để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, tái diễn hoặc báo cáo không trung thực phải kiểm điểm và xác định trách nhiệm.

Hội nghị đã lắng nghe 7 ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất của 6 địa phương và đại diện Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác quản lý tàu không đủ điều kiện hoạt động; hỗ trợ ngư dân giải bản, chuyển đổi nghề; tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp tàu cá mất kết nối…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú

Tại Gia Lai, hiện toàn tỉnh có 5.738 tàu cá từ 6 m trở lên, trong đó 3.138 tàu hoạt động vùng khơi; hơn 500 tàu thường xuyên hoạt động, neo đậu tại các tỉnh phía Nam. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao trong quản lý đội tàu, giám sát hành trình và phối hợp liên địa phương.

Tỉnh đã vận động 100% tàu dưới 15 m (206 chiếc) thuộc nhóm nguy cơ cao lắp VMS, hỗ trợ 50% chi phí; triển khai nhật ký khai thác điện tử cho tàu từ 12 m trở lên, với 3.470/3.950 tàu đã cài đặt.

Hệ thống cảnh báo tự động tàu mất kết nối VMS, tiến gần hoặc vượt ranh giới cho phép cũng được đưa vào vận hành. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh giải bản, chuyển đổi nghề; đến nay 230 tàu đã giải bản, kinh phí hơn 46,3 tỷ đồng.

Kết quả, từ tháng 6-2024 đến nay, Gia Lai không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Tỉnh tiếp tục tái cơ cấu đội tàu, phát triển nghề cá bền vững, hiện đại hóa hạ tầng, chuyển đổi số và tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ vi phạm IUU.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao nỗ lực trong thời gian qua của các bộ, ban, ngành và địa phương cùng những kết quả đạt được rất đáng phấn khởi.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định, Tháng cao điểm chống khai thác IUU trên toàn quốc lần này không phải là chiến dịch đối phó với kiểm tra của EC, mà là đợt tập trung cao nhất về ý chí chính trị, nguồn lực và trách nhiệm để xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, tồn tại kéo dài.

Theo đó, ông đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ phù hợp theo phương châm: "rõ người, rõ việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu" trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là xử lý tốt các tồn tại, điểm nghẽn mà EC đang quan tâm và những việc chưa làm nhằm tạo chuyển biến bằng số liệu cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, từ nay đến khi Tháng cao điểm kết thúc, các bộ, ban, ngành, địa phương phải tạo ra những chuyển biến rõ nét.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng cờ Tổ quốc và quà cho 20 ngư dân tiêu biểu trong tham gia chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Tú

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Biên phòng và Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu xuất, cập bến; phối hợp tuần tra vùng biển giáp ranh nhằm cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ vi phạm cao.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng nắm chắc địa bàn, đối tượng; kiên quyết xử lý các đối tượng môi giới, móc nối, tổ chức đưa tàu đi khai thác trái phép; đồng thời phải kiểm soát được nhóm tàu có nguy cơ để ngăn chặn vi phạm từ sớm…

Đối với các địa phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phải quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, không để phát sinh khoảng trống trách nhiệm với mục tiêu tạo được kết quả tích cực và báo cáo trung thực.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ theo dõi sát tiến độ, tổng hợp các khó khăn, chủ động kiểm tra các địa phương còn nhiều tồn tại để tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn.

Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tặng cờ Tổ quốc và quà cho 20 ngư dân tiêu biểu trong tham gia chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Gia Lai.