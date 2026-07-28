Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Quyết tâm cao gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

(GLO)- Sáng 28-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo tại phiên họp, công tác chống khai thác IUU tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cả nước có 80.332 tàu cá được cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase; 91,9% tàu còn hạn đăng kiểm; 95,7% giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ gỡ cảnh báo "thẻ vàng" hướng tới xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Ảnh: VGP/Gia Huy

Công tác quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường. Các địa phương đã lập danh sách và kiểm soát 7.591 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; cập nhật 368 tàu nguy cơ cao vi phạm IUU để theo dõi, quản lý; xóa đăng ký 3.679 tàu, góp phần làm sạch dữ liệu.

Gia Lai hiện có 5.751 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký tàu cá; 100% tàu được cập nhật đồng bộ lên hệ thống VNFishbase và cơ sở dữ liệu dân cư (VNeID); 100% tàu tham gia khai thác được cấp giấy phép khai thác thủy sản (5.572 tàu); 3.470/3.950 tàu có chiều dài từ 12 m trở lên được cài đặt nhật ký khai thác thủy sản điện tử; 3.341 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện 70 vụ việc vi phạm, xử phạt 35 vụ với tổng số tiền 542,75 triệu đồng, gồm 1 trường hợp vượt ranh giới cho phép, 7 trường hợp mất kết nối VMS trên 6 giờ và 27 trường hợp vi phạm khác.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ảnh: VGP/Gia Huy

Về triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, lũy kế đến ngày 26-7, toàn tỉnh đã thẩm định 182 tàu cá với số tiền gần 39 tỷ đồng, quyết định phê duyệt 87 tàu với tổng số tiền trên 21,68 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chống khai thác IUU, phấn đấu từ nay đến cuối năm tháo gỡ được cảnh báo thẻ vàng IUU.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong tuần này phải trình Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động để xử lý triệt để các tồn tại và đề ra các giải pháp tiếp theo, đặc biệt là mở đợt cao điểm chống IUU trong 1 tháng.

Trên cơ sở kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, phấn đấu đến 30-8 tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện 37 khuyến nghị thuộc 5 nhóm vấn đề mà đoàn thanh tra IUU của EC đưa ra.

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương xử lý dứt điểm các tồn tại, nhất là những trường hợp vi phạm từ năm 2024 đến nay; duy trì tuần tra liên tục tại các vùng biển giáp ranh và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra tàu cá xuất bến, nhập bến theo quy định.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Bộ Ngoại giao tiếp tục cung cấp thông tin và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm, kịp thời các trường hợp vi phạm, kể cả trường hợp vi phạm mới; đồng thời, lan tỏa những kết quả Việt Nam đã đạt được đến các nước.

Các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, nhất là các địa phương có nhiều trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung đảm bảo thống nhất, đúng - đủ - sạch - sống nhằm tạo nền tảng để quản lý hiệu quả nghề cá.

Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển thủy sản bền vững từ khâu quản lý giống đến nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và xuất khẩu đảm bảo phù hợp với thực tiễn và nhu cầu nội tại của ngành thủy sản.