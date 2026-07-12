Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 47/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường

Theo công điện, ngay khi nhận , Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, biên phòng... tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân tử vong.

Bên cạnh đó, trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; khẩn trương làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan vụ tai nạn, làm căn cứ tuyên truyền, phòng ngừa trong thời gian tới.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn, cùng các khu vực có điều kiện tương tự.

Cùng với đó, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập nhằm phòng ngừa chung.

Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, xử lý vấn đề liên quan công dân Ấn Độ.

Theo PHAN THẢO (SGGPO)