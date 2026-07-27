Hệ thống ô tô, xe máy Toàn Trung tặng quà cho 10 gia đình người có công

Tại các gia đình, đại diện Hệ thống ô tô, xe máy Toàn Trung cùng lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà cùng 1 triệu đồng tiền mặt.
Giữ lửa tri ân từ lễ dâng hương Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú
(GLO)- Lễ dâng hương định kỳ vào chiều mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) được duy trì trở thành nét đẹp tri ân, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và phát huy giá trị của một “địa chỉ đỏ”.