Hệ thống ô tô, xe máy Toàn Trung tặng quà cho 10 gia đình người có công

(GLO)- Chiều 22-7, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các cụ ông, cụ bà là đối tượng chính sách, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh.