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Hệ thống ô tô, xe máy Toàn Trung tặng quà cho 10 gia đình người có công

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PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH

(GLO)- Sáng 27-7, Hệ thống ô tô, xe máy Toàn Trung (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường Hội Phú tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

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Đại diện Hệ thống ô tô, xe máy Toàn Trung cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho các gia đình người có công. Ảnh: Bá Bính

Tại các gia đình, đại diện Hệ thống ô tô, xe máy Toàn Trung cùng lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

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