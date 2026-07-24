Giữ lửa tri ân từ lễ dâng hương Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú

(GLO)- Lễ dâng hương định kỳ vào chiều mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) được duy trì trở thành nét đẹp tri ân, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và phát huy giá trị của một “địa chỉ đỏ”.

Khoảng 15 giờ mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú và các đơn vị liên quan có mặt tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú. Người quét dọn khuôn viên, người lau dọn bàn thờ, người chuẩn bị hoa tươi, trái cây và lễ vật.

Trên bàn lễ, trái cây, hoa tươi, nhang đèn và lễ vật được bày biện trang trọng. Trong không khí trang nghiêm, tất cả mọi người thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lễ dâng hương được duy trì đều đặn từ tháng 8-2025 đến nay. Không tổ chức rình rang, nhưng mỗi kỳ lễ đều thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú là nơi yên nghỉ của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Pleiku.

Sau chiến sự, nhiều thi hài liệt sĩ bị địch chôn trong một hố tập thể tại khu vực đường Nguyễn Viết Xuân ngày nay. Sau ngày đất nước thống nhất, chính quyền địa phương quyết định giữ nguyên vị trí ngôi mộ chung để xây dựng khu tưởng niệm. Trải qua nhiều lần đầu tư, tôn tạo, năm 2007 công trình được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Thời gian qua, Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú là nơi diễn ra các lễ viếng, dâng hương vào dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Ông Vũ Mạnh Định - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Phú chia sẻ: Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Hội Phú là một “địa chỉ đỏ” mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

“Nơi đây không chỉ là không gian thờ tự, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên địa bàn TP. Pleiku (cũ) qua các thời kỳ kháng chiến, mà còn là chứng tích lịch sử ghi dấu sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Phía sau đền hiện có ngôi mộ chung của gần 300 liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước sự hy sinh to lớn ấy, chúng tôi luôn trăn trở làm sao để việc tri ân không dừng lại ở dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, mà phải trở thành việc làm thường xuyên, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân” - ông Định chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, phường Hội Phú đã duy trì nghi thức dâng hương, dâng hoa vào ngày mùng 1 và ngày rằm (ngày 15) hằng tháng. Theo ông Vũ Mạnh Định, sau gần một năm thực hiện, lễ dâng hương trở thành hoạt động thường xuyên của địa phương. Dù quy mô không lớn nhưng mỗi kỳ dâng hương đều có cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và người dân đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Là một trong những người trực tiếp tham gia chuẩn bị vào mỗi kỳ dâng hương, chị Nguyễn Thị Phương Thu - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú, chia sẻ: Chúng tôi xem việc chăm sóc, dâng hương tại Đền tưởng niệm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi lần chuẩn bị lễ dâng hương, ai cũng cố gắng làm chu đáo để khu di tích luôn sạch đẹp, trang nghiêm.

Bà Võ Thị Hương Duyên - Trưởng Phòng Văn hóa -Xã hội phường Hội Phú cho hay: “Đây là hoạt động được địa phương duy trì thường xuyên nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Trước mỗi kỳ lễ dâng hương, cán bộ trong đơn vị đều chủ động chuẩn bị lễ vật, chỉnh trang khuôn viên để buổi lễ diễn ra trang nghiêm. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người dân đến dâng hương, góp phần lan tỏa ý nghĩa của hoạt động tri ân”.

Ông Võ Phước Sanh (SN 1957, tổ 1, phường Hội Phú) đặc biệt tâm huyết với việc gìn giữ di tích. Gia đình ông đã hai lần hiến tổng cộng 600 m2 đất để xây dựng khu mộ tập thể và mở rộng Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú.

Theo ông Sanh, việc địa phương duy trì lễ dâng hương định kỳ là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Tôi từng chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh nên càng hiểu giá trị của hòa bình. Thấy địa phương tổ chức lễ dâng hương đều đặn vào mùng 1 và 15 hằng tháng, tôi rất xúc động. Điều đó cho thấy các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ bị lãng quên. Tôi mong hoạt động này sẽ được duy trì lâu dài để thế hệ trẻ luôn nhớ rằng cuộc sống hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của cha ông” - ông Sanh bày tỏ.

Những buổi lễ dâng hương định kỳ cũng thu hút người dân địa phương đến dâng hương. Có người tranh thủ sau giờ làm việc, có người đưa con cháu đến để kể cho con cháu nghe về lịch sử của vùng đất Hội Phú và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Chị Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (tổ 2, phường Pleiku) bộc bạch: “Việc địa phương tổ chức lễ dâng hương định kỳ hằng tháng giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự tri ân được nối dài quanh năm. Mỗi lần thắp hương ở đây, tôi càng trân trọng những hy sinh để đất nước có được cuộc sống yên bình hôm nay”.

Chị Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (tổ 2, phường Pleiku) dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú. Ảnh: Ánh Kiều

Bên cạnh hoạt động dâng hương, UBND phường Hội Phú còn chỉ đạo các trường học trên địa bàn lựa chọn Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú làm nơi tổ chức sinh hoạt truyền thống, kết nạp Đội viên, Đoàn viên và các hoạt động giáo dục lịch sử. Qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Ông Vũ Mạnh Định nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, tôn tạo di tích; duy trì đều đặn hoạt động dâng hương vào mùng 1 và 15 âm lịch. Chúng tôi mong muốn Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú không chỉ là nơi để Nhân dân tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn trở thành không gian giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lý tưởng sống, lòng yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.