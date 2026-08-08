Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Chi nhánh Công ty TNHH May Oasis

(GLO)- Ngày 8-8, tại Chi nhánh Công ty TNHH May Oasis (Cụm công nghiệp Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Theo tình huống giả định, do chập điện, đám cháy bùng phát trên diện tích khoảng 100m². Do khu vực cháy tập trung vải, quần áo và nhiều nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Khói, khí độc bao trùm khu vực khiến 2 công nhân nữ bị ngạt khói, bất tỉnh.

Phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở lập tức báo động, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, hướng dẫn công nhân thoát nạn theo các lối an toàn. Đồng thời, lực lượng tại chỗ sử dụng bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy của cơ sở tiếp cận đám cháy, triển khai đội hình chữa cháy ban đầu, tổ chức tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. Thông tin vụ cháy được báo qua App 114 để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và PCCC cơ sở sử dụng vòi lăn để ngăn cháy tại buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Các mũi công tác được triển khai đồng thời: một mũi tiếp cận khu vực cháy, triển khai lăng, vòi chữa cháy khống chế đám cháy; một mũi tìm kiếm, cứu người còn mắc kẹt; các lực lượng khác tổ chức làm mát, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận và bảo vệ tài sản.

Quá trình thực tập được tổ chức theo đúng tình huống giả định, từ phát hiện, báo cháy, xử lý ban đầu, tổ chức thoát nạn, cứu người đến triển khai lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp. Qua đó, đánh giá khả năng chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố của lực lượng PCCC cơ sở, đồng thời nâng cao kỹ năng tác chiến, phối hợp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong điều kiện thực tế tại cơ sở.

Lực lượng thực tập cách di chuyển nạn nhân bị ngạt khí ra ngoài. Ảnh: N.L

Chi nhánh Công ty TNHH May Oasis hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, tập trung nhiều vải, nguyên phụ liệu và máy móc, thiết bị điện. Việc thực tập phương án sát với thực tế giúp cán bộ, nhân viên nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra cháy, nổ tại nơi làm việc và trong sinh hoạt gia đình.

Dịp này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người khi có sự cố.