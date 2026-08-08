Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Chi nhánh Công ty TNHH May Oasis

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-8, tại Chi nhánh Công ty TNHH May Oasis (Cụm công nghiệp Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Theo tình huống giả định, do chập điện, đám cháy bùng phát trên diện tích khoảng 100m². Do khu vực cháy tập trung vải, quần áo và nhiều nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Khói, khí độc bao trùm khu vực khiến 2 công nhân nữ bị ngạt khói, bất tỉnh.

Phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở lập tức báo động, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, hướng dẫn công nhân thoát nạn theo các lối an toàn. Đồng thời, lực lượng tại chỗ sử dụng bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy của cơ sở tiếp cận đám cháy, triển khai đội hình chữa cháy ban đầu, tổ chức tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. Thông tin vụ cháy được báo qua App 114 để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tiếp cận hiện trường.

thuc-tap-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-may-oasis-9978.jpg
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và PCCC cơ sở sử dụng vòi lăn để ngăn cháy tại buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Các mũi công tác được triển khai đồng thời: một mũi tiếp cận khu vực cháy, triển khai lăng, vòi chữa cháy khống chế đám cháy; một mũi tìm kiếm, cứu người còn mắc kẹt; các lực lượng khác tổ chức làm mát, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận và bảo vệ tài sản.

Quá trình thực tập được tổ chức theo đúng tình huống giả định, từ phát hiện, báo cháy, xử lý ban đầu, tổ chức thoát nạn, cứu người đến triển khai lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp. Qua đó, đánh giá khả năng chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố của lực lượng PCCC cơ sở, đồng thời nâng cao kỹ năng tác chiến, phối hợp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong điều kiện thực tế tại cơ sở.

thuc-tap-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-may-oasis.jpg
Lực lượng thực tập cách di chuyển nạn nhân bị ngạt khí ra ngoài. Ảnh: N.L

Chi nhánh Công ty TNHH May Oasis hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, tập trung nhiều vải, nguyên phụ liệu và máy móc, thiết bị điện. Việc thực tập phương án sát với thực tế giúp cán bộ, nhân viên nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra cháy, nổ tại nơi làm việc và trong sinh hoạt gia đình.

Dịp này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người khi có sự cố.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

Lao động - Việc làm

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp đối với công chức, viên chức. Riêng người lao động trong doanh nghiệp, số ngày nghỉ sẽ do người sử dụng lao động quyết định theo Bộ luật Lao động, không mặc nhiên áp dụng 2 phương án này.

Tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”. Ảnh: Đ.Y

Quy Nhơn Tây ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”

Xã hội

(GLO)- Chiều 4-8, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Từ thiện

(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Trao tặng 90 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao tặng 90 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin

Từ thiện

(GLO)- Từ ngày 28 - 7 đến 10 - 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người tham gia kháng chiến và hộ nghi nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Từ thiện

(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) vừa tổng kết chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận được hơn 10 tấn sách, giấy các loại.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Lao động - Việc làm

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Xã hội

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

null