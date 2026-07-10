Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Tại chương trình, ban tổ chức thông tin đến hơn 600 học sinh, giáo viên, cán bộ của trường THPT Bùi Thị Xuân các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn Bắc phân tích những phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng pháo và các hành vi vi phạm pháp luật khác, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng nhận diện và chủ động phòng ngừa.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 hướng dẫn học sinh kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc, sơ cứu người bị nạn, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích và thực hành sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy ban đầu.

Cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 hướng dẫn học sinh cách sơ cứu cho người bị ngạt. Ảnh: N.L

Thông qua hoạt động tuyên truyền, học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong học tập và sinh hoạt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa ma túy, cháy, nổ và các loại tai nạn, thương tích, nhất là trong dịp nghỉ hè.