Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật tại xã Ia Ko

(GLO)- Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Ia Ko vừa tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026.

Quang cảnh phiên toàn giả định. Ảnh: Minh Chí

Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, bị cáo Đào Hậu Giang (SN 2001, trú thôn 1, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) quen biết và nảy sinh tình cảm với 1 thiếu nữ 14 tuổi qua mạng xã hội Facebook.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến đầu tháng 11-2025, dù biết nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, bị cáo vẫn nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu, khiến nạn nhân mang thai.

Sau khi sự việc bị phát hiện, gia đình nạn nhân trình báo cơ quan công an. Đào Hậu Giang đến đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội và bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Hậu Giang 4 năm 9 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24-12-2025.

Thông qua diễn biến phiên tòa giả định, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh được tìm hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 200 cây chuỗi ngọc; trao công trình thanh niên gồm 6 bộ đèn năng lượng mặt trời; tặng 10 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 2 làng Dư Keo và Sur A.

Bên cạnh đó, chương trình “Ngoại ngữ mở lối tương lai” cũng được triển khai nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên, học sinh địa phương.

Ban Tổ chức trao 10 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 2 làng Dư Keo và Sur A (xã Ia Ko). Ảnh: Minh Chí

Trước đó, Ban Tổ chức đã dâng hoa, dâng hương và trồng cây kết nghĩa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Ia Ko.