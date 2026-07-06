Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật tại xã Ia Ko

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-  Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Ia Ko vừa tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026.

phien-toa-gia-dinh-tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-ia-ko.jpg
Quang cảnh phiên toàn giả định. Ảnh: Minh Chí

Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, bị cáo Đào Hậu Giang (SN 2001, trú thôn 1, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) quen biết và nảy sinh tình cảm với 1 thiếu nữ 14 tuổi qua mạng xã hội Facebook.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến đầu tháng 11-2025, dù biết nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, bị cáo vẫn nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu, khiến nạn nhân mang thai.

Sau khi sự việc bị phát hiện, gia đình nạn nhân trình báo cơ quan công an. Đào Hậu Giang đến đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội và bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Hậu Giang 4 năm 9 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24-12-2025.

Thông qua diễn biến phiên tòa giả định, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh được tìm hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 200 cây chuỗi ngọc; trao công trình thanh niên gồm 6 bộ đèn năng lượng mặt trời; tặng 10 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 2 làng Dư Keo và Sur A.

Bên cạnh đó, chương trình “Ngoại ngữ mở lối tương lai” cũng được triển khai nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên, học sinh địa phương.

ban-to-chuc-trao-10-suat-qua-cho-thieu-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-tai-2-lang-du-keo-va-sur-a-xa-ia-ko.jpg
Ban Tổ chức trao 10 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 2 làng Dư Keo và Sur A (xã Ia Ko). Ảnh: Minh Chí

Trước đó, Ban Tổ chức đã dâng hoa, dâng hương và trồng cây kết nghĩa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Ia Ko.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Tin tức

(GLO)- Sáng 1-7, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo, các loại vũ khí thô sơ và pô xe tự chế trong nhân dân.

Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Tin tức

(GLO)- Trong khi mang theo ma túy đi trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng có nhiều tiền án đã bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ.

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Tin tức

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Tin tức

(GLO)- Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 26-6-2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú tiến hành bắt khẩn cấp N.X.B. (14 tuổi, trú tại thôn 2, Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Tuy Phước liên quan đến vụ tụ tập, điều khiển xe máy mang theo hung khí rượt đuổi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm 24, rạng sáng 25-6.

null