Apple tăng cường bảo vệ trẻ em trước làn sóng siết mạng xã hội

(GLO)- Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, Apple đã công bố hàng loạt tính năng mới nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em trên môi trường số.

Động thái này được đánh giá là bước đi bắt kịp xu hướng toàn cầu khi nhiều quốc gia và tổ chức y tế ngày càng lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Theo Apple, các tính năng mới được xây dựng dựa trên khuyến nghị của các chuyên gia an toàn trực tuyến và sức khỏe trẻ em. Hãng nhấn mạnh trẻ dưới 13 tuổi cần được tiếp cận công nghệ theo lộ trình phù hợp, có sự giám sát của phụ huynh thay vì tự do sử dụng các nền tảng trực tuyến ngay từ đầu.

Các tính năng quản lý thời gian, thời điểm sử dụng app của con cái. Ảnh: Apple/Znews

Một trong những điểm đáng chú ý là tính năng “Ask to Browse” (xin phép duyệt web), cho phép phụ huynh phê duyệt trước khi con truy cập các trang web mới trên trình duyệt Safari. Tính năng này sẽ được kích hoạt mặc định đối với trẻ dưới 13 tuổi, tương tự cơ chế “Ask to Buy” vốn yêu cầu cha mẹ xác nhận trước khi trẻ tải ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch.

Apple cũng mở rộng quyền kiểm soát đối với các mối quan hệ trực tuyến của trẻ. Phụ huynh có thể quyết định những người được phép liên lạc với con thông qua Tin nhắn, FaceTime hoặc cuộc gọi điện thoại. Đồng thời, hệ thống an toàn liên lạc được nâng cấp để không chỉ phát hiện nội dung khỏa thân mà còn có khả năng nhận diện và làm mờ các hình ảnh bạo lực, máu me hoặc gây sốc.

Bên cạnh đó, công cụ Screen Time (thời gian sử dụng) được thiết kế lại với giao diện trực quan hơn, giúp phụ huynh theo dõi trẻ đang dùng ứng dụng nào và trong bao lâu. Apple còn đưa ra các khuyến nghị giới hạn thời gian sử dụng theo từng nhóm ứng dụng như giải trí, trò chơi hay mạng xã hội dựa trên hướng dẫn của Học viện Nhi khoa Mỹ.

Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu quy trình thiết lập tài khoản trẻ em đơn giản hơn cùng bộ ứng dụng thiết yếu được đề xuất theo độ tuổi. Các tính năng này sẽ xuất hiện trên iPhone, iPad và máy Mac trong các bản cập nhật hệ điều hành phát hành cuối năm nay.

Việc Apple tăng cường các công cụ kiểm soát trẻ em diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang xem xét hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Xu hướng này phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn về sức khỏe tâm thần, sự an toàn và quyền riêng tư của trẻ trong kỷ nguyên số.