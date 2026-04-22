Từ kỹ sư cơ khí đến ghế CEO Apple: Hành trình của John Ternus

(GLO)- Sự kiện John Ternus được lựa chọn kế nhiệm Tim Cook ở vị trí CEO của Apple đang thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ toàn cầu.

Đây không chỉ là bước chuyển giao lãnh đạo quan trọng sau hơn một thập kỷ, mà còn đánh dấu sự thay đổi chiến lược của “Táo khuyết” trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về trí tuệ nhân tạo.

Theo thông báo chính thức, Tim Cook sẽ rời vị trí CEO vào ngày 1-9-2026 và chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành, trong khi John Ternus - hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng - sẽ tiếp quản vị trí cao nhất tại Apple. Quyết định này được chuẩn bị trong thời gian dài và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ hội đồng quản trị.

Ông Ternus (trái) bên cạnh Tim Cook. Ảnh: APPLE

John Ternus không phải là gương mặt xa lạ trong nội bộ Apple, nhưng lại khá kín tiếng với công chúng. Gia nhập công ty từ năm 2001, ông là một kỹ sư cơ khí được đào tạo bài bản và từng bước đi lên từ các vị trí kỹ thuật.

Trong hơn 2 thập kỷ, Ternus đã tham gia phát triển hầu hết các sản phẩm chủ lực của Apple như iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và AirPods. Đặc biệt, ông đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang chip Apple Silicon - bước ngoặt giúp máy Mac cải thiện mạnh mẽ hiệu năng và doanh số.

Năm 2021, Ternus được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, trở thành một trong những lãnh đạo trẻ nhất trong đội ngũ điều hành cấp cao của Apple. Với nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng phong cách lãnh đạo điềm tĩnh, ông từ lâu đã được giới quan sát đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí kế nhiệm CEO.

Việc lựa chọn một “người của kỹ thuật phần cứng” thay vì lãnh đạo xuất thân từ phần mềm cũng được xem là tín hiệu cho thấy Apple tiếp tục đặt trọng tâm vào thế mạnh cốt lõi.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với John Ternus khi lên nắm quyền lại nằm ở lĩnh vực mà Apple đang bị đánh giá chậm chân: trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh các đối thủ như Google hay Microsoft tăng tốc mạnh mẽ, Apple cần nhanh chóng nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ AI, đặc biệt là trợ lý Siri.

Dưới thời Tim Cook, Apple đã đạt giá trị hàng nghìn tỷ USD và mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái sản phẩm, nhưng cũng đối mặt với áp lực phải tạo ra bước đột phá mới. Sự xuất hiện của John Ternus vì vậy được kỳ vọng sẽ mang lại sự tiếp nối ổn định, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong giai đoạn bản lề của ngành công nghệ.