Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro Max với nhiều nâng cấp mới

(GLO)- Các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy dòng iPhone 18 (đặc biệt là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max) đang dần lộ diện với nhiều nâng cấp đáng chú ý, hứa hẹn trở thành thế hệ iPhone đáng mong đợi trong năm 2026.

Theo các nguồn tin, Apple có thể thay đổi chiến lược ra mắt khi ưu tiên giới thiệu các phiên bản cao cấp như iPhone 18 Pro và Pro Max vào tháng 9-2026, trong khi các bản tiêu chuẩn sẽ ra mắt muộn hơn vào năm 2027 nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và tối ưu doanh thu.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro và Pro Max được cho là không “lột xác” hoàn toàn mà chủ yếu tinh chỉnh. Máy vẫn giữ cụm camera 3 ống kính quen thuộc và kích thước màn hình tương tự thế hệ trước.

Apple đang thử nghiệm màu đỏ đậm cho dòng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Ảnh: Digital Chat Station/Weibo

Một điểm nhấn đáng chú ý là Apple có thể bổ sung các tùy chọn màu sắc mới, trong đó nổi bật là phiên bản màu đỏ đậm mang phong cách sang trọng.

Ngoài ra, thiết bị được kỳ vọng sẽ nâng cấp mạnh về phần cứng, bao gồm chip xử lý thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 2 nm, cải thiện hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. Dung lượng pin cũng có thể được tăng đáng kể, thậm chí lên khoảng 5.100 mAh, giúp kéo dài thời gian sử dụng trong bối cảnh smartphone ngày càng phục vụ nhiều tác vụ nặng như AI, quay video hay chơi game.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị cảm biến camera mới, cải thiện chất lượng chụp ảnh; tiếp tục tập trung vào các tính năng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị.

Dù chưa có thông tin chính thức, nhiều nguồn tin nhận định iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ tiếp tục giữ vị thế trong phân khúc cao cấp với mức giá dự kiến từ 1.199 USD trở lên, tương đương trên 30 triệu đồng.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro Max được đánh giá là bản nâng cấp theo hướng hoàn thiện trải nghiệm hơn là thay đổi đột phá; tập trung vào hiệu năng, pin, camera và thiết kế tinh chỉnh - những yếu tố đủ sức giữ chân người dùng cao cấp chờ đợi thế hệ iPhone mới.

Gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-4, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng. Hội thảo có sự góp mặt của gần 40 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia trên thế giới.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao về tấn công mạng chuỗi cung ứng

(GLO)- Theo nghiên cứu mới công bố về tình hình an ninh mạng toàn cầu của Kaspersky, tấn công mạng chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

(GLO)- OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt của mình thành “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn. Điều này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

