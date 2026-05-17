Đề xuất chế tài xử lý hành vi lợi dụng AI và Deepfake để tạo video, hình ảnh giả mạo

(GLO)- Trước thực trạng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Deepfake bị lợi dụng để tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật ngày càng tinh vi, Bộ Công an đang đề xuất quy định nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Theo thông tin tại tọa đàm về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết: Dự thảo “Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân” sẽ bổ sung các chế tài nghiêm khắc đối với việc lợi dụng AI và Deepfake để tạo video, hình ảnh giả mạo hoặc lan truyền thông tin sai sự thật.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Ảnh: Chinhphu.vn

Không chỉ người tạo ra nội dung giả, mà cả hành vi phát tán, chia sẻ các nội dung này cũng sẽ bị xử lý mạnh tay.

Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, các công nghệ AI đang phát triển rất nhanh, mang lại nhiều lợi ích cho đời sống, kinh tế và chuyển đổi số. Tuy nhiên, song song với đó là nguy cơ bị tội phạm mạng lợi dụng để giả mạo hình ảnh, giọng nói, video của cá nhân, tổ chức nhằm lừa đảo, bôi nhọ danh dự hoặc gây hoang mang dư luận.

Đặc biệt, Deepfake hiện có thể tạo ra các video giả với độ chân thực rất cao, khiến người dùng khó nhận biết bằng mắt thường.

Theo dự thảo nghị định, các nền tảng số cũng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nhưng không thực hiện kiểm định, kiểm soát hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân sẽ bị áp dụng mức xử phạt rất cao theo thông lệ quốc tế.

Bộ Công an cho biết việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật lần này không chỉ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, minh bạch, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác trước những video, hình ảnh hoặc cuộc gọi có dấu hiệu bất thường; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và cần xác minh nguồn tin trước khi phát tán để tránh tiếp tay cho tin giả, lừa đảo trực tuyến.