Apple sắp bổ sung loạt công cụ chỉnh ảnh AI trên iOS 27

(GLO)- Apple đang chuẩn bị một bước “lột xác” lớn cho ứng dụng ảnh trên iPhone với bản cập nhật iOS 27, khi tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cấp toàn diện khả năng chỉnh sửa ảnh.

Điểm nhấn của iOS 27 là bộ công cụ mới mang tên “Apple Intelligence Tools”, dự kiến xuất hiện trực tiếp trong giao diện chỉnh sửa ảnh. Bộ công cụ này bao gồm nhiều tính năng đáng chú ý. Trước hết là “Enhance” - cho phép tự động cải thiện màu sắc, ánh sáng và chất lượng tổng thể của bức ảnh chỉ với một thao tác.

Bên cạnh đó, “Extend” sử dụng AI tạo sinh để mở rộng khung hình, bổ sung phần nội dung nằm ngoài rìa ảnh gốc, tương tự các công cụ “fill” trên Android.

Apple sắp bổ sung loạt công cụ sửa ảnh bằng AI trên iOS 27. Đồ họa: Quang Minh/LĐO

Một tính năng khác là “Reframe”, giúp thay đổi bố cục hoặc góc nhìn của ảnh sau khi chụp. Ngoài ra, công cụ “Clean Up” - vốn đã có trên iOS trước đây - cũng được nâng cấp để xóa vật thể thừa chính xác và tự nhiên hơn.

Song song đó, Apple cũng được cho là sẽ tích hợp AI sâu hơn vào camera, thậm chí phát triển chế độ “Siri Mode” cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trực tiếp bằng hình ảnh thông qua camera.

Giới chuyên gia nhận định, việc Apple tăng tốc phát triển các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI là bước đi mang tính cạnh tranh rõ rệt. Trong nhiều năm, Google Photos hay các dòng Galaxy đã cung cấp các tính năng như xóa vật thể, mở rộng ảnh hay nâng cấp chất lượng bằng AI. Vì vậy, iOS 27 được kỳ vọng sẽ giúp Apple thu hẹp khoảng cách, thậm chí tạo lợi thế nhờ hệ sinh thái và khả năng tối ưu phần cứng - phần mềm.

Dù vậy, một số báo cáo cho thấy các tính năng mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và có thể chưa đạt độ ổn định cao khi ra mắt ban đầu. Apple dự kiến sẽ công bố iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026 và phát hành chính thức vào cuối năm nay.