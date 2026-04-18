Tấn công mạng gia tăng, doanh nghiệp Việt đối mặt nguy cơ gián đoạn hoạt động

(GLO)- Các chuyên gia cảnh báo tình trạng tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng cả về quy mô lẫn mức độ nguy hiểm, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi cách tiếp cận trong bảo đảm an toàn thông tin.

Theo các báo cáo an ninh mạng mới công bố, trong năm 2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã hứng chịu hơn 8,4 triệu cuộc tấn công qua web, mức cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Các hình thức tấn công phổ biến gồm xâm nhập hệ thống, phát tán mã độc qua website và đánh cắp dữ liệu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không chỉ gia tăng về số lượng, các cuộc tấn công còn gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, ransomware - mã độc tống tiền - đang trở thành mối đe dọa lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Thống kê cho thấy, có tới 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới phải ngừng hoạt động trong vòng 6 tháng sau khi bị tấn công dạng này.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng quy mô nhỏ hoặc dữ liệu ít giá trị sẽ không trở thành mục tiêu của tin tặc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mọi tổ chức đều có thể bị tấn công, thậm chí các đơn vị nhỏ lại dễ trở thành “mắt xích yếu” trong chuỗi cung ứng số.

Một trong những nguyên nhân khiến rủi ro gia tăng là việc doanh nghiệp chưa đầu tư tương xứng cho an ninh mạng. Nhiều đơn vị thiếu giải pháp bảo mật đồng bộ, chưa xây dựng quy trình ứng phó sự cố, thậm chí còn có tình trạng che giấu khi bị tấn công, khiến nguy cơ lan rộng và thiệt hại kéo dài.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an ninh mạng cần được xem là yếu tố sống còn. Doanh nghiệp không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải thay đổi tư duy, chuyển từ bị động sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với các cuộc tấn công.

Việc xây dựng văn hóa an toàn thông tin, đào tạo nhân lực, minh bạch trong báo cáo sự cố và áp dụng các cơ chế khuyến khích phát hiện sớm rủi ro được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh trong môi trường số ngày càng phức tạp.