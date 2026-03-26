Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao về tấn công mạng chuỗi cung ứng

(GLO)- Theo nghiên cứu mới công bố về tình hình an ninh mạng toàn cầu của Kaspersky, tấn công mạng chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khảo sát mới đây cho thấy trong 12 tháng qua, tấn công mạng chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng tới 31% doanh nghiệp toàn cầu. Các cuộc tấn công thường nhắm đến những tổ chức có hệ sinh thái kết nối phức tạp.

Ảnh minh họa: Viettel IDC

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, rủi ro từ tấn công mạng chuỗi cung ứng xuất hiện với mức độ đáng chú ý. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng cao nhất khi có khoảng 40% doanh nghiệp ghi nhận sự cố liên quan trong năm 2025. Việt Nam đứng thứ hai với tỷ lệ 34%, tiếp theo là Ấn Độ (29%), Singapore (26%) và Indonesia (20%).

Những con số này cho thấy các doanh nghiệp trong khu vực đang ngày càng trở thành mục tiêu của các chiến dịch tấn công thông qua mạng lưới đối tác và nhà cung cấp.

Khảo sát cũng ghi nhận tấn công thông qua mối quan hệ tin cậy nằm trong nhóm năm mối đe dọa an ninh mạng phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 25% doanh nghiệp toàn cầu.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Singapore ghi nhận tỷ lệ cao nhất với khoảng một phần ba tổ chức từng gặp sự cố trong năm qua, trong khi Việt Nam đạt 27%.

Cũng theo báo cáo từ mạng lưới bảo mật Kaspersky Security Network, trong năm 2025, hệ thống đã phát hiện và ngăn chặn thành công 109.418.783 mối đe dọa bảo mật từ thiết bị nội bộ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, có đến 48,6% người dùng tại Việt Nam phải đối mặt với các nguy cơ này, đồng nghĩa với việc cứ 2 người dùng thì có 1 người đứng trước rủi ro bị lây nhiễm mã độc thông qua các phương thức ngoại tuyến như USB, ổ cứng rời, thẻ nhớ hoặc lây lan trong mạng nội bộ.

Số liệu này của Kaspersky cho thấy, Việt Nam đang là "điểm nóng" về bảo mật thiết bị nội bộ trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng toàn cầu (với tỷ lệ 48,6%), các quốc gia láng giềng có tỷ lệ thấp hơn đáng kể.