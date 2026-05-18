Zalo đẩy mạnh AI, nâng trải nghiệm cho người dùng Việt

(GLO)- Zalo đang đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận cho người dùng Việt.

Những cập nhật gần đây không chỉ giúp Zalo trở nên thông minh hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả cho người khiếm thính, người lớn tuổi và nhóm người dùng gặp khó khăn trong giao tiếp trực tuyến.

Zalo nâng cấp tính năng chuyển giọng nói thành văn bản. Ảnh: Znews

Theo đó, Zalo đang theo đuổi chiến lược “phổ cập AI”, đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các tính năng quen thuộc hằng ngày. Hiện khoảng 30% người dùng Zalo đã sử dụng các tính năng AI trên nền tảng này. Một số công cụ đáng chú ý gồm chuyển giọng nói thành văn bản, dịch thuật, sao chép chữ từ ảnh và trợ lý AI tích hợp trực tiếp trong ứng dụng.

Đáng chú ý nhất là tính năng phụ đề trực tiếp khi gọi video. Zalo đã bổ sung công nghệ AI chuyển lời nói thành văn bản theo thời gian thực ngay trong cuộc gọi video. Tính năng này cho phép nội dung hội thoại hiển thị dưới dạng phụ đề trên màn hình, giúp người dùng dễ theo dõi hơn trong môi trường ồn ào hoặc khi tín hiệu âm thanh không ổn định.

Đây được xem là bước tiến lớn về khả năng tiếp cận công nghệ. Với người khiếm thính hoặc người gặp khó khăn về thính giác, phụ đề thời gian thực giúp họ tham gia các cuộc gọi video thuận tiện hơn mà không cần ứng dụng hỗ trợ bên ngoài. Đồng thời, người lớn tuổi hay người dùng không quen nghe giọng địa phương cũng dễ nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện hơn.

Hướng dẫn sử dụng tính năng phụ đề cuộc gọi video. Ảnh: Znews

Ngoài ra, hệ thống AI của Zalo còn hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên tốt hơn. Công cụ dịch AI được cải thiện khả năng hiểu tiếng lóng, cách nói đời thường và ngữ cảnh giao tiếp, góp phần giảm rào cản ngôn ngữ giữa người dùng.

Song song với việc mở rộng AI, Zalo cũng tăng cường các tính năng xác thực người dùng. Nền tảng này đã chuyển sang hình thức xác thực gương mặt và giọng nói thông qua cuộc gọi video tự động thay cho cách chụp ảnh giấy tờ truyền thống.

Việc tích hợp AI sâu hơn vào nền tảng cho thấy Zalo đang muốn chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin đơn thuần thành hệ sinh thái công nghệ số phục vụ đa dạng nhu cầu người dùng Việt. Các tính năng mới không chỉ tăng tính tiện lợi mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ trong cộng đồng.