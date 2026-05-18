Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Zalo đẩy mạnh AI, nâng trải nghiệm cho người dùng Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo Znews, Cafef, 24h)

(GLO)- Zalo đang đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận cho người dùng Việt.

Những cập nhật gần đây không chỉ giúp Zalo trở nên thông minh hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả cho người khiếm thính, người lớn tuổi và nhóm người dùng gặp khó khăn trong giao tiếp trực tuyến.

cap-nhat-nhung-tinh-nang-moi-tu-zalo-dua-ai-den-gan-hon-voi-nguoi-dung-viet-nam-2.jpg
Zalo nâng cấp tính năng chuyển giọng nói thành văn bản. Ảnh: Znews

Theo đó, Zalo đang theo đuổi chiến lược “phổ cập AI”, đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các tính năng quen thuộc hằng ngày. Hiện khoảng 30% người dùng Zalo đã sử dụng các tính năng AI trên nền tảng này. Một số công cụ đáng chú ý gồm chuyển giọng nói thành văn bản, dịch thuật, sao chép chữ từ ảnh và trợ lý AI tích hợp trực tiếp trong ứng dụng.

Đáng chú ý nhất là tính năng phụ đề trực tiếp khi gọi video. Zalo đã bổ sung công nghệ AI chuyển lời nói thành văn bản theo thời gian thực ngay trong cuộc gọi video. Tính năng này cho phép nội dung hội thoại hiển thị dưới dạng phụ đề trên màn hình, giúp người dùng dễ theo dõi hơn trong môi trường ồn ào hoặc khi tín hiệu âm thanh không ổn định.

Đây được xem là bước tiến lớn về khả năng tiếp cận công nghệ. Với người khiếm thính hoặc người gặp khó khăn về thính giác, phụ đề thời gian thực giúp họ tham gia các cuộc gọi video thuận tiện hơn mà không cần ứng dụng hỗ trợ bên ngoài. Đồng thời, người lớn tuổi hay người dùng không quen nghe giọng địa phương cũng dễ nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện hơn.

cap-nhat-nhung-tinh-nang-moi-tu-zalo-dua-ai-den-gan-hon-voi-nguoi-dung-viet-nam-3.jpg
Hướng dẫn sử dụng tính năng phụ đề cuộc gọi video. Ảnh: Znews

Ngoài ra, hệ thống AI của Zalo còn hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên tốt hơn. Công cụ dịch AI được cải thiện khả năng hiểu tiếng lóng, cách nói đời thường và ngữ cảnh giao tiếp, góp phần giảm rào cản ngôn ngữ giữa người dùng.

Song song với việc mở rộng AI, Zalo cũng tăng cường các tính năng xác thực người dùng. Nền tảng này đã chuyển sang hình thức xác thực gương mặt và giọng nói thông qua cuộc gọi video tự động thay cho cách chụp ảnh giấy tờ truyền thống.

Việc tích hợp AI sâu hơn vào nền tảng cho thấy Zalo đang muốn chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin đơn thuần thành hệ sinh thái công nghệ số phục vụ đa dạng nhu cầu người dùng Việt. Các tính năng mới không chỉ tăng tính tiện lợi mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ trong cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên thu mua linh kiện số lượng lớn để xây dựng hệ thống AI, đẩy giá thành máy tính cá nhân lên cao.

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

Tin tức công nghệ

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

null