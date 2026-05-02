Gemini tiến gần hơn tới trợ lý văn phòng

ANH TÚC ANH TÚC (theo Vietnamnet, Google)

(GLO)- Công cụ trí tuệ nhân tạo Gemini của Google đang được bổ sung một tính năng đáng chú ý: cho phép người dùng tạo trực tiếp các tệp tài liệu như Word, Excel hay PDF ngay trong khung chat.

Đây được xem là bước tiến mới trong việc biến AI trở thành trợ lý văn phòng toàn diện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc.

Theo thông tin từ Google, Gemini hiện có thể tạo nhiều định dạng tệp khác nhau chỉ thông qua yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể yêu cầu AI tạo tài liệu Google Docs, bảng tính Google Sheets, file Microsoft Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF, TXT, CSV, LaTeX hoặc Markdown.

Sau khi hoàn tất, các tệp này có thể được tải xuống trực tiếp từ cuộc trò chuyện hoặc xuất sang Google Drive chỉ với một thao tác đơn giản.

Google Gemini tạo file PDF công thức nấu ăn theo yêu cầu của PV. Ảnh: Du Lam/Vietnamnet

Thực tế trải nghiệm cho thấy tốc độ xử lý của Gemini khá nhanh. Chẳng hạn, khi yêu cầu AI tạo một tài liệu hướng dẫn nấu ăn và lưu dưới dạng PDF, hệ thống chỉ mất vài giây để tạo ra file hoàn chỉnh với bố cục rõ ràng, thậm chí có thêm yếu tố trang trí.

Một điểm đáng chú ý là tính năng này được tích hợp trực tiếp trong giao diện trò chuyện, giúp quá trình làm việc trở nên liền mạch hơn. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng, người dùng có thể vừa trao đổi với AI, vừa yêu cầu tạo và chỉnh sửa tài liệu ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, hiện tại tính năng tạo file trực tiếp của Gemini đang được triển khai theo từng giai đoạn, vì vậy một số tài khoản có thể chưa xuất hiện nút “Tải xuống” trực tiếp ngay trong khung chat.

Việc bổ sung khả năng tạo file ngay trong chat cũng cho thấy xu hướng AI đang tiến sâu vào các tác vụ văn phòng. Không chỉ dừng ở việc trả lời câu hỏi hay hỗ trợ viết nội dung, các công cụ như Gemini đang dần thay thế những công việc lặp lại như soạn thảo tài liệu, lập bảng tính hay tổng hợp dữ liệu.

Google cho biết tính năng này đang được triển khai cho người dùng Gemini trên toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nền tảng AI ngày càng gay gắt, việc tích hợp sâu các công cụ tạo tài liệu có thể trở thành lợi thế quan trọng giúp Gemini thu hút người dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực làm việc và học tập.

Google tích hợp tính năng luyện thi SAT miễn phí vào Gemini

(GLO)- Google đặt mục tiêu giảm bớt áp lực thi cử thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục chuẩn hóa. Giờ đây, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi SAT hiện có thể sử dụng Gemini của Google để làm bài kiểm tra thử, phân tích kết quả và cải thiện điểm số cho kỳ thi thật.

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tắt máy hoàn toàn (shutdown) định kỳ thay vì chỉ sử dụng chế độ sleep.

Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

