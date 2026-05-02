Gemini tiến gần hơn tới trợ lý văn phòng

(GLO)- Công cụ trí tuệ nhân tạo Gemini của Google đang được bổ sung một tính năng đáng chú ý: cho phép người dùng tạo trực tiếp các tệp tài liệu như Word, Excel hay PDF ngay trong khung chat.

Đây được xem là bước tiến mới trong việc biến AI trở thành trợ lý văn phòng toàn diện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc.

Theo thông tin từ Google, Gemini hiện có thể tạo nhiều định dạng tệp khác nhau chỉ thông qua yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể yêu cầu AI tạo tài liệu Google Docs, bảng tính Google Sheets, file Microsoft Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF, TXT, CSV, LaTeX hoặc Markdown.

Sau khi hoàn tất, các tệp này có thể được tải xuống trực tiếp từ cuộc trò chuyện hoặc xuất sang Google Drive chỉ với một thao tác đơn giản.

Google Gemini tạo file PDF công thức nấu ăn theo yêu cầu của PV. Ảnh: Du Lam/Vietnamnet

Thực tế trải nghiệm cho thấy tốc độ xử lý của Gemini khá nhanh. Chẳng hạn, khi yêu cầu AI tạo một tài liệu hướng dẫn nấu ăn và lưu dưới dạng PDF, hệ thống chỉ mất vài giây để tạo ra file hoàn chỉnh với bố cục rõ ràng, thậm chí có thêm yếu tố trang trí.

Một điểm đáng chú ý là tính năng này được tích hợp trực tiếp trong giao diện trò chuyện, giúp quá trình làm việc trở nên liền mạch hơn. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng, người dùng có thể vừa trao đổi với AI, vừa yêu cầu tạo và chỉnh sửa tài liệu ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, hiện tại tính năng tạo file trực tiếp của Gemini đang được triển khai theo từng giai đoạn, vì vậy một số tài khoản có thể chưa xuất hiện nút “Tải xuống” trực tiếp ngay trong khung chat.

Việc bổ sung khả năng tạo file ngay trong chat cũng cho thấy xu hướng AI đang tiến sâu vào các tác vụ văn phòng. Không chỉ dừng ở việc trả lời câu hỏi hay hỗ trợ viết nội dung, các công cụ như Gemini đang dần thay thế những công việc lặp lại như soạn thảo tài liệu, lập bảng tính hay tổng hợp dữ liệu.

Google cho biết tính năng này đang được triển khai cho người dùng Gemini trên toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nền tảng AI ngày càng gay gắt, việc tích hợp sâu các công cụ tạo tài liệu có thể trở thành lợi thế quan trọng giúp Gemini thu hút người dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực làm việc và học tập.