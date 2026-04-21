Google biến Chrome thành trợ lý AI ngay trên trình duyệt

(GLO)- Google đang từng bước biến trình duyệt Chrome thành một công cụ tìm kiếm thông minh khi tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào trải nghiệm duyệt web.

Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian dẫn người dùng đến các trang thông tin, Chrome giờ đây có thể trực tiếp xử lý, tóm tắt và trả lời câu hỏi ngay trên giao diện.

Điểm thay đổi đáng chú ý là cách thức tìm kiếm đang chuyển dịch rõ rệt. Người dùng không còn phải nhập các từ khóa rời rạc rồi mở nhiều trang để đối chiếu thông tin như trước. Thay vào đó, họ có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời tổng hợp gần như ngay lập tức.

AI của Google có khả năng hiểu ngữ cảnh toàn bộ câu hỏi, đồng thời duy trì mạch hội thoại giữa các truy vấn, giúp quá trình tìm kiếm trở nên liền mạch và trực quan hơn.

Personal Intelligence cho phép AI cá nhân hóa câu trả lời cho từng người dùng. Ảnh: Google.

Song song với đó, Google cũng phát triển chế độ AI Mode trên Chrome nhằm giảm tình trạng phải mở quá nhiều tab. Khi truy cập một liên kết, người dùng vẫn có thể tiếp tục đặt câu hỏi và tương tác với AI ngay trong cùng giao diện.

Điều này cho phép việc đọc, phân tích và so sánh thông tin diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn. AI thậm chí có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều tab đang mở hoặc từ các tệp tin, hình ảnh để đưa ra phản hồi chính xác hơn.

Những nâng cấp này cho thấy Chrome đang dần vượt qua vai trò truyền thống của một trình duyệt. Không chỉ hiển thị nội dung, nền tảng này còn có thể tóm tắt bài viết dài, giải thích các vấn đề phức tạp và gợi ý thông tin liên quan, qua đó hỗ trợ người dùng ra quyết định nhanh hơn. Một phần công việc từng do con người thực hiện như lọc, tổng hợp và phân tích thông tin đang được chuyển giao cho AI.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Khi người dùng nhận câu trả lời trực tiếp từ AI, họ có thể ít truy cập vào các website nguồn hơn, gây ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập của các cơ quan báo chí và nhà xuất bản. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào nội dung do AI tóm tắt cũng đặt ra câu hỏi về độ chính xác và khả năng kiểm chứng thông tin.

Việc Google tích hợp AI vào Chrome cho thấy một bước chuyển lớn của Internet, khi mô hình tìm kiếm dựa trên danh sách liên kết đang dần nhường chỗ cho cách tiếp cận dựa trên câu trả lời trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, trình duyệt web không còn chỉ là “cửa ngõ” truy cập thông tin mà đang trở thành một “bộ não” trung gian, định hình cách người dùng tiếp cận và xử lý tri thức trong kỷ nguyên số.