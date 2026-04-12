Google phản hồi về quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua trên Youtube

(GLO)- Người dùng YouTube mới đây bức xúc khi phát hiện những quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua xuất hiện trên nền tảng này. Đối với những người không sử dụng gói trả phí, đây thực sự là một “cơn ác mộng” về trải nghiệm.

Đứng trước làn sóng chỉ trích, Google đã chính thức đưa ra phản hồi. Theo Google, quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua là do lỗi phần mềm, không phải là một thử nghiệm nội bộ.

YouTube ngày càng xuất hiện nhiều quảng cáo không thể bỏ qua. Ảnh: VOV

Cụ thể, lỗi đã khiến bộ đếm thời gian hiển thị không chính xác cho các quảng cáo ngắn hơn. Hiện tại, Google đang triển khai bản sửa lỗi để ngăn chặn tình trạng này xảy ra trong tương lai.

Google cũng nhấn mạnh rằng, họ không có kế hoạch thử nghiệm quảng cáo dài hơn 30 giây. Chúng tôi không có định dạng quảng cáo không thể bỏ qua dài 90 giây, và đây không phải là một thử nghiệm” - đại diện Công ty cho biết.

Theo quy định của YouTube, quảng cáo không thể bỏ qua có giới hạn thời gian là 30 giây trên ứng dụng YouTube dành cho TV và 15 giây trên điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, dường như giới hạn này đã không hoạt động đúng cách đối với một số người dùng, dẫn đến việc hiển thị quảng cáo kéo dài hơn 90 giây.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Google gặp sự cố với quảng cáo quá dài. Vào đầu năm nay, người dùng đã báo cáo về việc xuất hiện các quảng cáo kéo dài hàng giờ mà không thể bỏ qua. Google đã lý giải rằng, nguyên nhân là do sự can thiệp từ các trình chặn quảng cáo.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao về tấn công mạng chuỗi cung ứng

(GLO)- Theo nghiên cứu mới công bố về tình hình an ninh mạng toàn cầu của Kaspersky, tấn công mạng chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

(GLO)- OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt của mình thành “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn. Điều này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Google nâng cấp, thay đổi đáng kể cho Google Maps

Google nâng cấp, thay đổi đáng kể cho Google Maps

(GLO)- Bản nâng cấp mới đây của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

