Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng “Quanh tôi”, hỗ trợ tra cứu giá xăng dầu và phản ánh vi phạm

(GLO)- Bộ Công Thương vừa đưa vào vận hành ứng dụng “Quanh tôi”, một nền tảng số dành cho người tiêu dùng trong lĩnh vực xăng dầu, cho phép tra cứu thông tin cửa hàng, theo dõi giá bán và gửi phản ánh về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ứng dụng “Quanh tôi” hiện đã có trên App Store hoặc Google Play. Người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, xem chỉ dẫn đường đi, kiểm tra tình trạng hoạt động của cửa hàng cũng như cập nhật các loại nhiên liệu và giá bán đang được áp dụng.

Sử dụng app để tìm kiếm cây xăng gần nhất. Ảnh: TTO

Điểm đáng chú ý của ứng dụng là chức năng tiếp nhận phản ánh từ người tiêu dùng. Thông qua nền tảng này, người dân có thể gửi thông tin về các hành vi như bán không đúng giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Ngoài vai trò là kênh phản ánh, ứng dụng còn cho phép người dùng đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu. Đây được xem là công cụ giúp nâng cao trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ trên thị trường.

“Quanh tôi” hỗ trợ quản lý phương tiện và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân. Ảnh: TTO

Bên cạnh đó, “Quanh tôi” còn tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ quản lý chi phí nhiên liệu cá nhân. Người dùng có thể lưu trữ thông tin phương tiện, theo dõi lịch sử đổ xăng, thống kê mức tiêu hao nhiên liệu và tổng hợp chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Việc đưa vào vận hành ứng dụng “Quanh tôi” diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thị trường xăng dầu, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung, minh bạch giá bán và nâng cao quyền giám sát của người tiêu dùng.

Với việc kết hợp giữa tra cứu thông tin, phản ánh vi phạm và quản lý chi phí nhiên liệu, ứng dụng được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hữu ích cho người dân, góp phần xây dựng thị trường xăng dầu công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.