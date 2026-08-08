Takashi Ocean Suite khởi động, khơi mạch phát triển mới tại Nhơn Hội

(GLO)- Ngày 8-8, Tập đoàn Amber Capital chính thức khởi động 3 hạng mục chung cư cao tầng HH-2-1, HH-2-2 và HH-2-3 thuộc dự án Takashi Ocean Suite, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa một đô thị biển hiện đại tại Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện UBND tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Đông, Chủ đầu tư Tập đoàn Amber Capital và các đối tác chiến lược cùng đông đảo khách hàng.

Phối cảnh dự án Takashi Ocean Suite.

Không chỉ đánh dấu thời điểm 3 hạng mục đầu tiên chính thức bước vào giai đoạn xây dựng, lễ khởi động còn mở đầu cho hành trình hiện thực hóa định hướng phát triển Takashi Ocean Suite - một không gian đô thị hướng biển - nơi kiến trúc, thiên nhiên, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng được kết nối trong một tổng thể.

Khơi mạch từ vùng đất giàu khí phách

Lấy cảm hứng từ vùng đất Quy Nhơn Đông và hệ sinh thái biển Nhơn Hội, Lễ khởi động Takashi Ocean Suite mang chủ đề “Khơi mạch Trường Sinh - Khí phách Bình Định, Sinh khí đại dương” - điểm kết nối sinh khí đại dương với đại ngàn.

“Khơi mạch” được hình thành từ 3 lớp ý nghĩa: mạch đất của Nhơn Hội, mạch công trình bắt đầu chuyển động và mạch sống của một cộng đồng đô thị tương lai.

Trong đó, khí phách Bình Định được thể hiện qua tinh thần vững vàng, chính trực, đồng lòng và không ngừng vươn lên; còn sinh khí đại dương được tạo nên từ nắng, gió và sóng - những nguồn năng lượng đặc trưng của vùng biển Nhơn Hội.

Từ sự giao hòa giữa đất và biển, dự án hướng đến hình thành một không gian sống - nơi con người có thể kết nối nhiều hơn với thiên nhiên; đồng thời tiếp cận hệ tiện ích, cảnh quan và các hoạt động cộng đồng trong một tổng thể đô thị đồng bộ.

Đại diện lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư và các đối tác thực hiện nghi thức xúc cát, đánh dấu cột mốc khởi động Takashi Ocean Suite.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai - đánh giá cao việc dự án chính thức triển khai xây dựng; đồng thời cho rằng, sự hiện diện của các dự án đô thị quy mô, được đầu tư bài bản sẽ góp phần bổ sung diện mạo mới cho khu vực Nhơn Hội.

“Khu kinh tế Nhơn Hội được xác định là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Gia Lai.

Những năm qua, cùng với việc thu hút các dự án công nghiệp, dịch vụ và du lịch, tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống đô thị hiện đại, đồng bộ nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng môi trường sống, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu kinh tế.

Trong định hướng đó, Dự án đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 4, thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, hạng mục chung cư cao tầng (HH-2-1, HH-2-2, HH-2-3) là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện không gian đô thị, tạo thêm nguồn cung nhà ở chất lượng cao và nâng cao sức hấp dẫn của Khu kinh tế Nhơn Hội đối với các nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động.

Đây là dự án có quy mô lớn, được đầu tư theo định hướng hiện đại, góp phần hình thành một khu dân cư văn minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội” - ông Nguyên nói.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên phát biểu những kỳ vọng về sự phát triển của Takashi Ocean Suite và khu vực Nhơn Hội.

3 khối tháp đầu tiên mở đầu hành trình phát triển

Theo định hướng phát triển, HH-2-1, HH-2-2 và HH-2-3 là 3 hạng mục đầu tiên được khởi động, mở đầu cho quá trình hình thành tổng thể Takashi Ocean Suite - Khu đô thị Trường Sinh.

Dự án được quy hoạch với 17 khối tháp cao 39 tầng, thiết kế hướng đến khả năng đón ánh sáng tự nhiên, điều tiết lưu thông gió và mở rộng tầm nhìn hướng biển; qua đó đưa các yếu tố tự nhiên của Nhơn Hội trở thành một phần trong trải nghiệm sống.

Trên nền tảng đó, Takashi Ocean Suite kiến tạo không gian sống đa chiều - nơi mỗi căn hộ không chỉ mở rộng tầm nhìn ra biển mà còn kết nối với hệ tiện ích được tổ chức theo chiều cao, hình thành 1 hệ sinh thái sống khép kín và thuận tiện.

Các khối công trình được định hướng như những "tấm bọt biển", có khả năng đón nhận, thẩm thấu và lan tỏa những giá trị của gió, ánh sáng và cảnh quan tự nhiên vào từng không gian; để thiên nhiên không chỉ hiện diện bên ngoài mà thực sự trở thành một phần của trải nghiệm sống. Thiết kế đồng thời tạo nên các không gian xanh, khu sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên.

Giá trị cốt lõi của Takashi Ocean Suite không chỉ nằm ở quy mô hay vị trí, mà còn ở chất lượng công trình và chất lượng không gian sống. Mỗi giải pháp kiến trúc đều hướng đến việc nâng cao trải nghiệm hằng ngày, tạo nên một môi trường sống bền vững - nơi cư dân có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị của thiên nhiên, cộng đồng và nhịp sống hiện đại trong cùng một không gian.

Cách tiếp cận này cũng phản ánh định hướng phát triển của Takashi Ocean Suite: Không chỉ xây dựng các công trình nhà ở đô thị mà từng bước hình thành một hệ sinh thái đô thị, trong đó kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và cộng đồng cùng tạo nên giá trị của không gian sống.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Cảnh Anh - Tổng giám đốc Tập đoàn Amber Capital - cho biết, việc triển khai các hạng mục HH-2-1, HH-2-2 và HH-2-3 là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Takashi Ocean Suite.

Dự án được định hướng trở thành một không gian sống hiện đại bên biển, nơi cư dân không chỉ sở hữu một nơi an cư mà còn được tận hưởng môi trường sống giàu trải nghiệm, gắn kết với thiên nhiên và cộng đồng.

Ông Nguyễn Cảnh Anh chia sẻ định hướng phát triển của Takashi Ocean Suite.

“Việc khởi công ba hạng mục HH-2-1, HH-2-2 và HH-2-3 hôm nay không đơn thuần là sự khởi đầu của 3 công trình xây dựng, mà là một bước đi quan trọng trong quá trình hiện thực hóa toàn bộ dự án; từng bước hình thành một quần thể đô thị biển được quy hoạch đồng bộ, có chất lượng, cảnh quan và giá trị sử dụng lâu dài.

Chúng tôi mong muốn rằng, khi hoàn thành, Takashi Ocean Suite không chỉ là một nơi để ở, mà sẽ trở thành một nơi đáng sống - nơi con người có thể tận hưởng vẻ đẹp của biển, cảnh quan thiên nhiên và những tiện ích của một không gian đô thị hiện đại.

Mục tiêu của chúng tôi không dừng lại ở việc hoàn thành những tòa nhà. Chúng tôi mong muốn Takashi Ocean Suite sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị ven biển Nhơn Hội; bổ sung các sản phẩm nhà ở và dịch vụ có chất lượng, tạo thêm việc làm và hoạt động kinh tế; đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của Quy Nhơn Đông và tỉnh Gia Lai” - ông Nguyễn Cảnh Anh chia sẻ.

Mở thêm động lực cho đô thị biển Nhơn Hội

Việc khởi động 3 hạng mục HH-2-1, HH-2-2 và HH-2-3 đánh dấu bước chuyển từ quy hoạch sang triển khai xây dựng; đồng thời thể hiện cam kết của Tập đoàn Amber Capital trong việc từng bước hiện thực hóa kế hoạch phát triển Takashi Ocean Suite.

Trong bối cảnh Nhơn Hội đang được định hướng trở thành một cực phát triển mới của tỉnh Gia Lai, cùng sự gia tăng đầu tư vào hạ tầng, du lịch, thương mại và dịch vụ, sự xuất hiện của các dự án đô thị quy mô được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị ven biển, gia tăng lựa chọn về không gian sống và tạo thêm động lực cho sự phát triển của khu vực.

Với Takashi Ocean Suite, dấu mốc 8-8-2026 không đơn thuần là thời điểm bắt đầu xây dựng 3 khối tháp, mà còn là thời khắc "Khơi mạch Trường Sinh” - nơi khí phách của vùng đất Quy Nhơn Đông gặp gỡ sinh khí đại dương và được chuyển hóa thành những chuẩn mực giá trị đô thị xanh cho tương lai.