(GLO)- Quân đoàn 34 thông báo mời tham gia đấu giá mua cà phê thu hoạch năm 2025 với giá khởi điểm 88.000 đồng/kg, đăng ký từ ngày 18 đến 20-6-2026 tại Gia Lai.

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I. THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Tên hàng hóa:

Cà phê nhân xô thu hoạch năm 2025.

2. Khối lượng: 114.956 kg

3. Địa chỉ giao, nhận hàng:

- Kho Đội Sản xuất/Cục HCKT. Địa chỉ: Làng H’Lang xã K’Dang, tỉnh Gia Lai.

- Kho Trung đoàn 827/Cục HCKT. Địa chỉ: Tổ 5, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

4. Hình thức:

Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

5. Phương thức đấu giá:

Trả giá lên (Lấy giá sàn khảo sát ngày 12/6/2025 của Hội đồng bán cà phê Quân đoàn làm giá khởi điểm).

6. Giá khởi điểm:

Cà phê nhân xô = 88.000 đồng/kg.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 07 giờ 00 phút ngày 18-6-2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 20-6-2026.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 23/6/2026

3. Địa điểm đấu giá:

Phòng giao ban BTL Quân đoàn 34, Số 273 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Các tổ chức có đầy đủ tư cách pháp lý, năng lực tài chính; cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (Đủ 18 tuổi trở lên)

- Cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá và hợp đồng kinh tế sau khi trúng đấu giá.

IV. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ VÀ BIẾT THÊM CHI TIẾT

1. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

- Hồ sơ tham gia đấu giá của Quân đoàn 34 cung cấp.

- Giấy phép kinh doanh (Bản sao).

- Giấy ủy quyền đối với các tổ chức (Nếu không phải là người đại diện pháp luật).

2. Liên hệ đăng ký và nhận hồ sơ:

- Họ và tên: Lê Doãn Đức.

- Cấp bậc: Trung tá.

- Đơn vị: Phòng TMKH, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34.

- Địa chỉ: Số 273 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Số điện thoại: 0968128748.