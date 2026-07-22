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Bộ Công an bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên VNeID

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP News, TTO)

(GLO)- Trong phiên bản cập nhật mới nhất 2.2.10, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng mới trên VNeID. Đáng chú ý là việc bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ.

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Tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ được bổ sung trên VNeID. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, tính năng này như một kênh chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ; góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID cấp độ 2, chọn mục Dịch vụ khác, ấn Kết nối thân nhân liệt sĩ, thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu để tra cứu.

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Giao diện tra cứu thông tin liệt sĩ trên VNeID. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trong phiên bản mới này, Bộ Công an cũng cập nhật tính năng bổ sung chức năng phản ánh, kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước; cập nhật dịch vụ cung cấp phiếu lý lịch tư pháp theo Thông tư 101/2026/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Được biết, đến nay, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như: căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác.

Người dùng có thể xuất trình các giấy tờ điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định.

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