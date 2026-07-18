Công an tỉnh Gia Lai phát động cao điểm thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động triển khai cao điểm thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Dự lễ có Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; chính quyền, lực lượng công an các địa phương cùng thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu mẫu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã phát động đợt cao điểm và đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm bảo đảm chính xác, an toàn, đúng tiến độ.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng đã tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 99 người là thân nhân liệt sĩ, hiện cư trú trên địa bàn phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước Bắc.

Theo kế hoạch, hoạt động thu nhận mẫu ADN được triển khai đồng loạt tại 9 điểm, từ ngày 18 đến 21-7. Để bảo đảm tiến độ đợt cao điểm, Công an tỉnh đã thành lập các tổ thu nhận lưu động, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, xác minh, tổ chức lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Bình Dương

Đến nay, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, xác minh và cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của 23.350 liệt sĩ, trong đó có 8.608 liệt sĩ chưa xác định được thông tin; đồng thời xác định 4.180 thân nhân thuộc diện thu nhận mẫu ADN, với 3.626 trường hợp đăng ký tham gia lấy mẫu.

Việc thu nhận mẫu ADN góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ; đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.