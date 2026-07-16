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Lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc thăm, động viên đội lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Nhơn Hạnh

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Ngày 15-7, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đến thăm, động viên đội công tác đang thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu ADN tại Nghĩa trang Nhơn Hạnh (cũ), nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), với mục tiêu đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

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Đội ngũ cán bộ, chuyên gia và kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện công tác lấy mẫu ADN tại Nghĩa Trang. Ảnh: Đ.Y

Nghĩa trang Nhơn Hạnh (còn gọi là Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhơn Hạnh) hiện quy tập, an táng hàng trăm hài cốt liệt sĩ, trong đó có 244 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Tại buổi thăm, ông Võ Hoàng Lưu - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc cùng đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình triển khai nhiệm vụ, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, chuyên gia và kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện công tác lấy mẫu ADN.

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Ông Võ Hoàng Lưu (bìa phải) - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà đội ngũ cán bộ, chuyên gia và kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện công tác lấy mẫu ADN. Ảnh: Đ.Y

Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, việc thu thập mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình và thực hiện hiệu quả chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo UBND phường đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn, chính xác, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo địa phương đã tiếp thêm động lực để đội công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần sớm đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình, làm vơi bớt nỗi mong mỏi của thân nhân và lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

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