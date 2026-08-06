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Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, TTO)

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp đối với công chức, viên chức. Riêng người lao động trong doanh nghiệp, số ngày nghỉ sẽ do người sử dụng lao động quyết định theo Bộ luật Lao động, không mặc nhiên áp dụng 2 phương án này.

Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, có 2 phương án được đưa ra. Trong đó, phương án 1 (được Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn) là nghỉ liên tục 7 ngày, từ ngày 4-2 đến hết 10-2-2027 (tức từ 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

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Theo quy định của Bộ luật Lao động, lịch nghỉ Tết của người lao động trong doanh nghiệp do người sử dụng lao động quyết định và thông báo trước theo quy định. Ảnh minh họa: ChatGPT

Phương án 2 là nghỉ liên tục 10 ngày, từ ngày 5-2 đến hết 14-2-2027 (tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng), trong đó có thực hiện hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, 2 phương án này không áp dụng mặc nhiên đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Nguyên đán hưởng nguyên lương. Căn cứ điều kiện thực tế và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ gồm: nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch; nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm âm lịch.

Doanh nghiệp phải thông báo lịch nghỉ Tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ Tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trên thực tế, số ngày nghỉ của người lao động trong doanh nghiệp có thể là 7 ngày, 9 ngày, 10 ngày hoặc dài hơn, nếu doanh nghiệp bố trí nghỉ thêm hoặc cho nghỉ theo lịch tương tự khu vực nhà nước.

Pháp luật cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết đối với người lao động như phương án dành cho công chức, viên chức và có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động, nhưng đây không phải quy định bắt buộc.

Như vậy, với Tết Nguyên đán 2027, người lao động trong doanh nghiệp không đương nhiên được nghỉ 7 hoặc 10 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể sẽ do người sử dụng lao động quyết định trên cơ sở quy định của Bộ luật Lao động và phải thông báo trước cho người lao động theo đúng quy định.

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