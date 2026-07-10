Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 267/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Cụ thể, công chức, viên chức có hành vi gây lãng phí sẽ bị kỷ luật khiển trách nếu có hành vi vi phạm lần đầu, gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; hoặc có hành vi vi phạm lần đầu, gây thiệt hại từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp được giảm nhẹ mức kỷ luật...

Chính phủ quy định các hình thức kỷ luật đối với hành vi gây lãng phí. Ảnh minh họa: VGP

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng nếu công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm, trừ trường hợp bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự; hoặc có hành vi vi phạm lần đầu, gây thiệt hại từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, bãi nhiệm, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức, viên chức có hành vi gây lãng phí, nếu đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc cảnh cáo đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm, trừ trường hợp bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, hình thức kỷ luật buộc thôi việc cũng áp dụng với hành vi gây lãng phí lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng người vi phạm không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả và thuộc một trong các trường hợp tăng nặng mức kỷ luật.

Trong khi đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra lãng phí ở cơ quan, đơn vị sẽ bị xem xét áp dụng 3 hình thức kỷ luật.

Hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tù từ trên 3 năm đến 7 năm.

Hình thức kỷ luật cách chức được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tù từ trên 7 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình…