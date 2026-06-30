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Gia Lai: 38 học viên hoàn thành khóa đào tạo sơ cấp nghề chế biến món ăn

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 30-6, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề kỹ thuật chế biến món ăn.

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Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Lan Hương

Khóa học do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai (Sở Nội vụ) tổ chức dành cho người lao động đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nhằm trang bị nghề mới, hỗ trợ học viên sớm quay trở lại thị trường lao động.

Sau 3 tháng đào tạo, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế, làm bánh và khởi sự kinh doanh; thực hành hơn 50 món ăn Á - Âu cùng hơn 10 loại bánh, chè, đồ uống.

Đồng thời, học viên được hướng dẫn lập thực đơn, quản lý chi phí, xây dựng kế hoạch kinh doanh, marketing và thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi nghiệp.

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Trao chứng chỉ cho học viên tại lễ bế giảng. Ảnh: Lan Hương

Kết thúc khóa học, 38 học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Trong đó, 5 học viên đạt loại xuất sắc, 26 học viên đạt loại giỏi và 7 học viên đạt loại khá.

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