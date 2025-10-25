Gia Lai có 10 gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín, khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS miền núi cấp trung ương

Tại buổi lễ, 27 thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương.
Dù khác nhau về xuất phát điểm, hoàn cảnh hay lĩnh vực hoạt động, họ đều có điểm chung là tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng”, góp phần củng cố, thắt chặt sự gắn bó giữa các dân tộc anh em trong khu vực Tây Nguyên.
Đặc biệt, trong số những gương mặt kể trên, tỉnh Gia Lai có 10 gương thanh niên ưu tú được vinh danh. Họ là những người trẻ mang trong mình khát vọng vươn lên, dám đổi mới, sáng tạo và nỗ lực khẳng định bản thân, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lễ tuyên dương nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 của Trung ương Đoàn; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của thanh niên, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, ý chí vượt khó, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ các dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Danh sách 10 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Gia Lai được Trung ương Đoàn tuyên dương là gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025:
- Bùi Ngọc Thanh (SN 1992, dân tộc Mường, xã Vĩnh Sơn)
- Lê Văn Đức (SN 1996, dân tộc Kinh, xã Biển Hồ)
- Đinh Lê Tuấn Anh (SN 1992, dân tộc H’rê, xã An Lão)
- Rchâm Suê (SN 1996, dân tộc Jrai, xã Ia Hrung)
- Hoàng Văn Anh (SN 1991, dân tộc Kinh, xã Ia Phí)
- Phan Văn Lý (SN 1985, dân tộc Tày, xã Ia Ly)
- Lu-Y Djoan (SN 2006, dân tộc Jrai, xã Biển Hồ)
- Kpă Séo (SN 1995, dân tộc Jrai, xã Phú Túc)
- Đặng Thị Cẩm Lai (SN 1993, dân tộc Kinh, xã Ân Hảo)
- Siu H’ Linh (SN 1996, dân tộc Jrai, xã Chư Pưh)