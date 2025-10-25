Gia Lai có 10 gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín, khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS miền núi cấp trung ương

(GLO)-Tối 24-10, tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025.

Tại buổi lễ, 27 thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương.

Dù khác nhau về xuất phát điểm, hoàn cảnh hay lĩnh vực hoạt động, họ đều có điểm chung là tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng”, góp phần củng cố, thắt chặt sự gắn bó giữa các dân tộc anh em trong khu vực Tây Nguyên.

27 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, trong số những gương mặt kể trên, tỉnh Gia Lai có 10 gương thanh niên ưu tú được vinh danh. Họ là những người trẻ mang trong mình khát vọng vươn lên, dám đổi mới, sáng tạo và nỗ lực khẳng định bản thân, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Bùi Ngọc Thanh (SN 1992, dân tộc Mường, xã Vĩnh Sơn) là 1 trong số 10 thanh niên của tỉnh Gia Lai được Trung ương Đoàn tuyên dương lần này. Ảnh: ĐVCC

Lễ tuyên dương nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 của Trung ương Đoàn; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của thanh niên, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, ý chí vượt khó, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ các dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.