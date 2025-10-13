Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn cùng hơn 300 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên toàn tỉnh.



Chương trình mở đầu với tiết mục do CLB Chèo Bả Trạo trong thanh niên (xã Tuy Phước) biểu diễn. Ảnh: D.L

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đã ôn lại truyền thống vẻ vang 69 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Hội; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong xây dựng quê hương, đất nước thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng 15-10 cho 20 cán bộ Hội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong trong tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Hội LHTN Việt Nam phát động trong năm 2025; trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 21 cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần sống tích cực trong xã hội.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng 15-10 cho các cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác giáo dục truyền thống; trao bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ Bình Định nhằm ghi nhận sự đồng hành trong thực hiện công trình này.

Ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ”. Ảnh: D.L

Dịp này, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch năm 2025”; trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi tham gia Liên hoan Võ Cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên lần thứ I, năm 2025.



Trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại bảng Đối luyện nam-nữ. Ảnh: D.L

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng hỗ trợ trang phục Chèo bả trạo cho 5 CLB Chèo bả trạo trong đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 93 triệu đồng.