Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tối 12-10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2025).

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn cùng hơn 300 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên toàn tỉnh.

ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-hoi-1.jpg
Chương trình mở đầu với tiết mục do CLB Chèo Bả Trạo trong thanh niên (xã Tuy Phước) biểu diễn. Ảnh: D.L

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đã ôn lại truyền thống vẻ vang 69 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Hội; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong xây dựng quê hương, đất nước thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng 15-10 cho 20 cán bộ Hội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong trong tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Hội LHTN Việt Nam phát động trong năm 2025; trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 21 cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần sống tích cực trong xã hội.

ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-hoi-3.jpg
Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng 15-10 cho các cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác giáo dục truyền thống; trao bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ Bình Định nhằm ghi nhận sự đồng hành trong thực hiện công trình này.

ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-hoi-8.jpg
Ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ”. Ảnh: D.L

Dịp này, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch năm 2025”; trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi tham gia Liên hoan Võ Cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên lần thứ I, năm 2025.

ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-hoi-11.jpg
Trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại bảng Đối luyện nam-nữ. Ảnh: D.L

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng hỗ trợ trang phục Chèo bả trạo cho 5 CLB Chèo bả trạo trong đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 93 triệu đồng.

ky-niem-69-nam-ngay-thanh-lap-hoi-10.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ trang phục Chèo bả trạo cho 5 CLB Chèo bả trạo trong đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: D.L
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch livestream bán hàng nông sản cùng người dân xã Ia Hiao.

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số: Mỗi đơn vị, một cách làm mới

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10-10), các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về công nghệ mà còn giúp người trẻ, người dân tiếp cận chuyển đổi số một cách gần gũi, dễ ứng dụng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Thời sự - Bình luận

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động Chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Trạm thông tin

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.