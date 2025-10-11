Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025

(GLO)-Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Gia Lai được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả Chiến dịch.

Để có được kết quả này, Tỉnh đoàn Gia Lai đã phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, định hướng các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương.

Các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện đã tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 7.000 lượt người dân vùng sâu, vùng xa; mở 82 lớp dạy hè, ôn tập văn hóa và kỹ năng sống cho thiếu nhi; trao tặng hơn 8.500 suất quà, học bổng và 200 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động hiến máu tình nguyện thu được hơn 4.000 đơn vị máu, góp phần bảo đảm nguồn máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu (thứ 7, từ trái sang) nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Ảnh: ĐVCC

Toàn tỉnh huy động hơn 35.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng; trồng mới trên 150.000 cây xanh; sửa chữa, làm mới hơn 35 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 36 ngôi nhà nhân ái, 25 “Khu vui chơi thiếu nhi”, 14 “Tuyến đường thắp sáng làng quê”.

Cùng với đó, phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục lan tỏa sâu rộng; nhiều mô hình phát triển kinh tế do thanh niên đảm nhận phát huy hiệu quả như “Vườn cây thanh niên”, “Tổ hợp tác trồng cây dược liệu”, “Tổ tiết kiệm và vay vốn thanh niên”. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên được triển khai mạnh mẽ, với hơn 1.200 buổi sinh hoạt, diễn đàn, tọa đàm trên khắp địa bàn.

Công trình đường cờ thanh niên được sinh viên 2 nước Việt-Lào thực hiện trong chương trình tình nguyện hè tại xã An Toàn. Ảnh: D.L

Kết quả trên đã ghi nhận sự đồng lòng, nhiệt huyết và cống hiến không ngừng của các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh, góp phần tạo nên dấu ấn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Thành tích này cũng là động lực để đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục lan tỏa tinh thần tình nguyện, thực hiện thêm nhiều công trình, phần việc thiết thực trong thời gian tới.