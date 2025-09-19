Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa sức trẻ

(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống tổ chức của Đoàn cũng có nhiều thay đổi; các cấp Đoàn trong tỉnh đã vào cuộc như thế nào để tạo khí thế ngay từ đầu cho Chiến dịch, thưa anh?

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động từ sớm, phân công bộ phận thường trực bám sát cơ sở, tập hợp lực lượng, đăng ký và triển khai các công trình, phần việc để thực hiện Chiến dịch. Trong đó, sự kiện Gia Lai đăng cai Lễ ra quân cấp Trung ương gắn với 1 chương trình, 4 chiến dịch đã góp phần tạo bước bứt phá về quy mô và hiệu quả. Toàn tỉnh triển khai 3 đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh, chú trọng các xã biên giới, hải đảo, địa chỉ đỏ; đồng thời thành lập 167 đội “Tiếp sức mùa thi”, 154 đội “Hoa phượng đỏ”, 57 đội “Kỳ nghỉ hồng”, 85 đội “Hành quân xanh”, thu hút hơn 11.440 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tham gia. Trong khuôn khổ Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2025, Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh tặng đèn năng lượng mặt trời cho chính quyền xã Ia Dom. Ảnh: ĐVCC Nhờ sự đồng lòng, toàn chiến dịch đã triển khai 695 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 16.760 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là bước khởi đầu mạnh mẽ, cho thấy tổ chức Đoàn vừa thích ứng tốt với những thay đổi trong thực tế, vừa giữ vững mạch phong trào. Sinh viên Lào tham gia Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè tại xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Năm nay, Chiến dịch có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức và thành phần tham gia. Anh có thể thông tin cụ thể hơn về sự "chuyển mình" này?

Chúng tôi không chỉ tổ chức hoạt động mà còn chú trọng giải quyết nhu cầu thực tế, nên các mô hình đều xuất phát từ yêu cầu cụ thể của địa phương. Chẳng hạn, trong khuôn khổ “Bình dân học vụ số”, 143 đội hình chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ vận hành chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã tích cực giúp người dân, kể cả vùng sâu, vùng biên, xã đảo tiếp cận chữ ký số, tích hợp giấy tờ lên VNeID. Đội hình thanh niên tình nguyện xã Tuy Phước ra quân hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Ảnh: D.L Hay các mô hình “Trường học xanh thân thiện”, “Thư viện ước mơ”, “Ngày hội sách - Người bạn của em”… tạo thêm môi trường học tập thân thiện, khuyến khích lan tỏa văn hóa đọc. Trẻ đọc sách tại “Thư viện ước mơ” đặt ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: D.L Sự chuyển mình còn thể hiện ở cách huy động nguồn lực, giúp mở rộng quy mô và thành phần, nâng cao chất lượng của từng chương trình. Chúng tôi phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, Đồng Nai trao 20 xe đạp, 162 suất quà trị giá 130 triệu đồng; cùng Sacombank thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 140 triệu đồng tại xã Ia Chía; các trường đại học, cao đẳng ra quân 37 đội hình Mùa hè xanh với gần 1.000 sinh viên; sinh viên Lào tham gia sửa nhà, cải tạo sân chơi, giao lưu văn hóa ở xã An Lão... Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh Đồng Nai và Bình Định trao xe đạp và quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường tiểu học Vĩnh An (xã Bình Phú). Ảnh: ĐVCC Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chọn đúng địa bàn, đúng đối tượng và phù hợp với nhu cầu địa phương. Nhờ đó, Chiến dịch không chỉ dừng ở tuyên truyền mà mang lại hiệu quả thực tế, trở thành việc chung của nhiều lực lượng.

Những ngày cao điểm đóng vai trò "cú hích" quan trọng trong toàn chiến dịch. Theo anh, chúng đã tạo ra sức lan tỏa và tác động tích cực ra sao?

Các hoạt động cao điểm được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, bảo đảm vừa rộng khắp vừa tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Ví dụ, trong “Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” và “Ngày Chủ nhật xanh” ngày 20-7, chúng tôi trồng hơn 4.100 cây xanh, triển khai 35 mô hình phòng chống rác thải nhựa và 15 mô hình phân loại rác tại nguồn. Đến “Ngày Chủ nhật xanh” 24-8, hơn 8.000 đoàn viên ra quân với 81 công trình, 52 mô hình chống rác thải nhựa, 46 tuyến đường cây xanh, vườn hoa thanh niên. Đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, LCĐ Khoa Kinh tế và Kế toán (Trường Đại học Quy Nhơn), Chi đoàn Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Chi đoàn Đại đội 4 thông tin ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” 24-8. Ảnh: ĐVCC Chuỗi hoạt động tri ân dịp 27-7 cũng tạo dấu ấn khi hơn 35.000 ngọn nến được thắp tại 174 nghĩa trang liệt sĩ và nhiều phần quà, bữa cơm được gửi đến gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng. Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Nhà khách Tỉnh ủy phối hợp cùng Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ" tại nhà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Cảm (phường Quy Nhơn). Ảnh: D.L Việc tổ chức đồng bộ này không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh mà còn tạo hiệu ứng sâu rộng, lan tỏa đến cộng đồng: Người dân cảm nhận rõ sự hiện diện và đóng góp của thanh niên, còn đoàn viên thanh niên thì thấy giá trị trong việc mình làm.

Sau một mùa chiến dịch nhiều dấu ấn, theo anh, cần lưu ý điều gì để hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn giữ được hiệu quả lâu dài?

Điều quan trọng nhất là phải gắn hoạt động với nhu cầu thật sự của cộng đồng và bảo đảm công trình, phần việc tiếp tục phát huy hiệu quả sau chiến dịch. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng cho tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên; huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và các đơn vị để cùng chung tay chăm lo cho cộng đồng. Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh thực hiện công trình "Đường cờ thanh niên" tại xã Ia Nan. Ảnh: ĐVCC Cùng với tổ chức Đoàn toàn quốc, ngày 7-7, đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Nam ra quân, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: D.L Mục tiêu là vừa gia tăng số lượng công trình, vừa tạo tác động xã hội bền vững, để các hoạt động của tổ chức Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và sức lan tỏa lâu dài.