Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 5-10, tại phường Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn-Hiệu quả hơn-Gần dân hơn”.

tinh-doan-gia-lai-ra-quan-chuyen-doi-so-1.jpg
Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đỗ Đức Thanh khẳng định: Tuổi trẻ Gia Lai luôn là lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Do đó, mỗi đoàn viên thanh niên phải trở thành một tuyên truyền viên tích cực, công dân số gương mẫu, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025.

tinh-doan-gia-lai-ra-quan-chuyen-doi-so-4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đỗ Đức Thanh phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ ra quân, 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Pleiku đã tham gia tập huấn “Khám phá và ứng dụng Gen AI trong học tập, công tác và đời sống”; được hướng dẫn đăng ký, sử dụng chữ ký số cá nhân, thực hành dịch vụ công trực tuyến và rèn luyện kỹ năng bảo mật, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Tiếp nối hoạt động, Đoàn phường Pleiku triển khai đội hình xe tuyên truyền lưu động, phổ biến thông điệp của Ngày Chuyển đổi số quốc gia đến từng khu dân cư, tuyến phố, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số.

tinh-doan-gia-lai-ra-quan-chuyen-doi-so-3-7717.jpg
Đoàn phường Pleiku triển khai đội hình xe tuyên truyền lưu động. Ảnh: ĐVCC

Được biết, ngoài lễ ra quân cấp tỉnh do Tỉnh đoàn tổ chức tại phường Pleiku, 143 cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân trong ngày 5-10, dự kiến thu hút hơn 2.100 đoàn viên thanh niên tham gia.

Từ ngày 5-10 đến ngày 10-10 (đợt cao điểm ra quân), Đoàn thanh niên toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh phối hợp lực lượng Công an, các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, hoạt động về chuyển đổi số, công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến...

