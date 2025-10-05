Báo Gia Lai điện tử

Thiếu nhi xã An Lão vui cùng chương trình “Lồng đèn rạng rỡ-Nụ cười trẻ thơ”

DƯƠNG LINH
(GLO)-Tối 4-9, Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã An Lão tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn rạng rỡ-Nụ cười trẻ thơ”. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng cao một đêm Trung thu ấm áp, ý nghĩa.

Tại chương trình, gần 600 em thiếu nhi xã An Lão đã lắng nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường; thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, hòa mình trong màn múa lân sôi động và rước đèn, phá cỗ...

dem-hoi-trang-ram-an-lao.jpg
dem-hoi-trang-ram-an-lao-3.jpg
Các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi xã An Lão biểu diễn mang lại bầu không khí sôi nổi cho chương trình. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vượt khó vươn lên, chăm ngoan, học giỏi.

dem-hoi-trang-ram-an-lao-8.jpg
Tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC
dem-hoi-trang-ram-an-lao-5.jpg
Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Đêm hội trăng rằm là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Trung thu do Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương phát động, nhằm mang đến niềm vui cho thiếu nhi vùng biên, vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, vào tối 30-9, chương trình đêm hội trăng rằm đã diễn ra tại xã biên giới Ia Dom, mang đến niềm vui cho gần 700 thiếu nhi nơi đây.

