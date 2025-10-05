Thiếu nhi xã An Lão vui cùng chương trình “Lồng đèn rạng rỡ-Nụ cười trẻ thơ”

Tại chương trình, gần 600 em thiếu nhi xã An Lão đã lắng nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường; thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, hòa mình trong màn múa lân sôi động và rước đèn, phá cỗ...
Dịp này, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vượt khó vươn lên, chăm ngoan, học giỏi.
Đêm hội trăng rằm là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Trung thu do Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương phát động, nhằm mang đến niềm vui cho thiếu nhi vùng biên, vùng sâu, vùng xa.
Trước đó, vào tối 30-9, chương trình đêm hội trăng rằm đã diễn ra tại xã biên giới Ia Dom, mang đến niềm vui cho gần 700 thiếu nhi nơi đây.