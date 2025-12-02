Báo Tuổi trẻ Thủ đô tặng 4 trường học ở tỉnh Gia Lai 200 triệu đồng

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Báo Tuổi trẻ Thủ đô trao nguồn lực hỗ trợ cho 4 trường học ở tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ. Ảnh: P.L

Tham dự chương trình có các ông: Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Ngô Vương Tuấn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô; anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Tại chương trình, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng nguồn lực hỗ trợ cho 4 trường: Tiểu học số 1 Cát Trinh, Tiểu học số 2 Cát Trinh (xã Phù Cát); Tiểu học số 2 Diêu Trì, THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước). Mỗi trường được hỗ trợ 50 triệu đồng để khắc phục ảnh hưởng mưa, lũ, sớm ổn định cuộc sống cho các em học sinh đang học tập tại trường.

Đại diện Báo Tuổi trẻ Thủ đô trao quà cho đại diện các trường học ở Gia Lai bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ. Ảnh: P.L

Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ nhà trường và chăm lo đời sống các em học sinh đang học tập tại các trường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa, lũ.