Trung ương Đoàn trao 2.000 túi an sinh cho người dân Gia Lai sau bão lũ

(GLO)- Chiều 24-11, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và trao 2.000 túi an sinh cho người dân, thanh-thiếu nhi tại xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai).

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết-Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện Tỉnh đoàn; chính quyền và người dân các địa phương.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho người dân xóm Cồn Chim. Ảnh: D.L

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao tổng cộng 2.000 túi an sinh (1.000 túi/xã), mỗi túi trị giá 500.000 đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Tại xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông), ngoài trao túi an sinh, đoàn cũng trao 5 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho các hộ dân bị sập nhà do bão số 13.

Sau xã Tuy Phước Đông, đoàn tiếp tục đến, trao tượng trưng 220 túi an sinh cho các hộ khó khăn tại xã Tuy Phước Bắc-địa phương có 33 nhà sập hoàn toàn, 350 nhà tốc mái hoàn toàn, hơn 6.500 nhà tốc mái 1 phần, hư hỏng 1 phần, 1.500 hộ bị ngập, hơn 30 ha hoa màu, cây trồng bị hư hại sau đợt bão lũ.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Gia Lai để triển khai các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Trung ương Đoàn trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Gia Lai để triển khai các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: D.L

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc các lực lượng tại chỗ của tỉnh Gia Lai đã phản ứng nhanh trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão.

Tuy nhiên, do thời tiết từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa chuẩn bị tốt công tác khắc phục, vừa chủ động lực lượng và phương án để kịp thời ứng phó khi có tình huống mới xảy ra.

“Chương trình tặng túi an sinh cơ bản hướng tới người dân bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những hộ sập nhà, tốc mái, thiệt hại về người; nhằm chia sẻ phần nào mất mát, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng giá trị hỗ trợ tại tỉnh Gia Lai là 1,2 tỷ đồng.

Tương tự, Trung ương Đoàn cũng triển khai chương trình tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Nếu nhu cầu thực tế vẫn còn, chương trình sẽ tiếp tục để đáp ứng kịp thời cho người dân”-Bí thư Trung ương Đoàn thông tin thêm.