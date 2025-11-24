Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Trung ương Đoàn trao 2.000 túi an sinh cho người dân Gia Lai sau bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-11, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và trao 2.000 túi an sinh cho người dân, thanh-thiếu nhi tại xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai).

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết-Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện Tỉnh đoàn; chính quyền và người dân các địa phương.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho người dân xóm Cồn Chim. Ảnh: D.L

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho người dân xóm Cồn Chim. Ảnh: D.L

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao tổng cộng 2.000 túi an sinh (1.000 túi/xã), mỗi túi trị giá 500.000 đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Tại xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông), ngoài trao túi an sinh, đoàn cũng trao 5 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho các hộ dân bị sập nhà do bão số 13.

Sau xã Tuy Phước Đông, đoàn tiếp tục đến, trao tượng trưng 220 túi an sinh cho các hộ khó khăn tại xã Tuy Phước Bắc-địa phương có 33 nhà sập hoàn toàn, 350 nhà tốc mái hoàn toàn, hơn 6.500 nhà tốc mái 1 phần, hư hỏng 1 phần, 1.500 hộ bị ngập, hơn 30 ha hoa màu, cây trồng bị hư hại sau đợt bão lũ.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Gia Lai để triển khai các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.

tw-doan-tang-2000-tui-an-sinh-cho-nguoi-dan-gia-lai-6.jpg
Trung ương Đoàn trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Gia Lai để triển khai các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: D.L

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc các lực lượng tại chỗ của tỉnh Gia Lai đã phản ứng nhanh trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão.

Tuy nhiên, do thời tiết từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa chuẩn bị tốt công tác khắc phục, vừa chủ động lực lượng và phương án để kịp thời ứng phó khi có tình huống mới xảy ra.

“Chương trình tặng túi an sinh cơ bản hướng tới người dân bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những hộ sập nhà, tốc mái, thiệt hại về người; nhằm chia sẻ phần nào mất mát, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng giá trị hỗ trợ tại tỉnh Gia Lai là 1,2 tỷ đồng.

Tương tự, Trung ương Đoàn cũng triển khai chương trình tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Nếu nhu cầu thực tế vẫn còn, chương trình sẽ tiếp tục để đáp ứng kịp thời cho người dân”-Bí thư Trung ương Đoàn thông tin thêm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.