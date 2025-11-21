Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

Kết nối, nhân thêm sức mạnh

Trong ngày 19-11 và 20-11, tại địa chỉ 86-88 Chương Dương (phường Quy Nhơn Nam), người ra vào náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, bởi đây là nơi tập trung chuẩn bị cơm, nước uống và điểm tập kết các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thanh (SN 1990, chủ nhà; cũng là người kết nối với đoàn thiện nguyện “Chuyến xe 0 đồng Thanh Bình” đến từ TP Hồ Chí Minh cùng chung tay giúp đỡ người dân) cho biết ngày 19-11, chị cùng bạn bè đã chuyển được khoảng 100 suất cơm và 10 thùng nước suối vào các khu vực ngập sâu. Khu vực Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) nước xoáy mạnh nên không thể tiếp cận, chị phải chuyển hướng sang khu vực phường Nhơn Bình cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông) để kịp đưa cơm cho người dân.

Chị Thanh trực tiếp nấu các suất ăn tại nhà để gửi tặng người dân vùng lũ. Ảnh: D.L

“Ngày 20-11, khi kết nối được với đội ca nô của nhóm Tư Nhà Bè, tôi trực tiếp đến khu vực Long Vân, mang theo khoảng 300 hộp cơm và 300 chai nước; cộng thêm phần ăn của các nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh gửi nhờ, tổng số suất có thể lên đến 600-700. Ngoài ra, tôi còn kết nối, tiếp sức thêm các suất ăn và áo mưa cho các anh em lái ca nô đã nhiệt tình hỗ trợ người dân từ sáng sớm đến tối muộn”-chị Thanh thông tin thêm.

Đồng hành cùng chị Thanh là anh Phạm Thanh Bình (SN 1985, TP Hồ Chí Minh)-người lái “Chuyến xe 0 đồng Thanh Bình”. Anh vừa kết thúc chuyến cứu trợ khẩn cấp ở Đà Nẵng thì lập tức chạy thẳng đến Gia Lai để hỗ trợ cho người dân khu vực Quy Nhơn. Từ sáng 19-11 đến nay, chuyến xe của anh gần như làm việc không nghỉ: đưa người đi viện, chuyển nhu yếu phẩm…

Anh Bình chia sẻ: “Có người gọi là tôi chạy ngay, không nhớ hết mình đi bao nhiêu chuyến. Hiện chúng tôi phối hợp cùng chị Thanh để lập bếp ăn, cùng hộ dân lân cận ở đường Chương Dương, dự kiến sẽ nấu khoảng 10.000 suất cơm gửi đến tay người dân. Người dân cần thì mình giúp, đơn giản vậy thôi”.

Nhiều người dân, doanh nghiệp khác cũng đang tích cực chung tay chăm lo từng suất ăn, chai nước cho người dân vùng rốn lũ.

Sáng 20-11, tại căn nhà số 2 Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn), gia đình chị Nguyễn Phạm Thanh Hoàng đỏ lửa từ rất sớm, nấu 200 suất xôi nóng để gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: Hải Yến

Mọi người ủng hộ rất nhiều lương thực, thực phẩm tại khách sạn Hải Âu để chuyển đến người dân vùng lũ. Clip: Hải Yến

Ngoài những cá nhân nêu trên, các tổ chức thiện nguyện cũng nhanh chóng vào cuộc. Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai-cho biết từ ngày 19-11, Hội đã trực chiến, tiếp nhận và vận chuyển mì tôm, nước uống cùng các nhu yếu phẩm đến các khu vực ngập sâu. Sang ngày 20-11, Hội Chữ thập đỏ các địa phương như Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh cũng thành lập các bếp ăn, chi viện ca nô và tình nguyện viên đến các điểm xung yếu...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vận chuyển mì tôm, nước uống, nhờ lực lượng chức năng đưa đến người dân ở vùng bị cô lập. Ảnh: ĐVCC

“Trong bối cảnh mưa lũ phức tạp, chúng tôi liên hệ chặt với lực lượng chức năng để phối hợp, bảo đảm hàng cứu trợ đến nơi an toàn, kịp thời. Sự chung tay của nhiều địa phương cho thấy tinh thần sẻ chia rất đáng trân trọng”-ông Cát nói.

Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) chuẩn bị các suất quà gửi tặng người dân vũng lũ ở Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Kề vai sát cánh ngày lũ

Sáng 20-11, còn khoảng 200 lượt người dân tiếp tục lánh nạn tại trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông (CA tỉnh). Trước đó, trong ngày 19-11, đơn vị đã tiếp nhận và hỗ trợ khoảng 350 người bị ảnh hưởng bởi lũ.

Phần lớn người dân được hỗ trợ di dời bởi lực lượng công an từ các tổ, đội, trạm của Phòng Cảnh sát Giao thông, cùng công an các đơn vị và các nhóm cứu hộ như SOS Hà Tĩnh hoạt động ở khu vực Phú Tài và vùng phụ cận. Ngoài ra, cũng có một số người dân tự tìm đến khi thấy trụ sở là điểm cao, an toàn.

Ngay khi tiếp nhận, đơn vị cấp nước uống, mì tôm, khẩn trương trải 300 chiếc chiếu, chuẩn bị 500 chăn mền, thuốc men, nước uống và nhiều vật dụng thiết yếu. Người già và trẻ nhỏ được ưu tiên bố trí thêm 50 tấm nệm để nghỉ ngơi ấm áp giữa mưa lũ.

Trong dòng người được đưa vào trụ sở của Phòng Cảnh sát Giao thông có cả trẻ sơ sinh mới hơn một tháng tuổi, cụ già đi lại khó khăn và một em nhỏ gãy chân khi thoát lũ. Khi nước vừa kịp rút trong đêm, cán bộ, chiến sĩ lập tức hỗ trợ đưa những trường hợp này đến bệnh viện để được chăm sóc kịp thời.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang-Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông-cho biết: “Trong hoạn nạn mới thấy hết tình người. Chúng tôi coi người dân như người thân của mình, cố gắng lo cho họ chỗ ở tạm, bữa ăn, tấm chăn để vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Chừng nào người dân chưa ổn định cuộc sống, lực lượng Cảnh sát Giao thông vẫn ở đây, hỗ trợ đến cùng”.

Hiện đã có một số gia đình trở về nhà khi nước rút, song người già và trẻ em vẫn được lưu lại để đảm bảo an toàn. Đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình và duy trì hỗ trợ cho đến khi người dân hoàn toàn ổn định.

Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), từ ngày 19-11, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh về mở cửa tạo điều kiện cho người dân có nơi trú ẩn, tránh lũ, bệnh viện cũng sẵn sàng cơ sở vật chất để người dân sống quanh phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông cùng các địa phương lân cận đến trú ẩn.

Ông Đinh Nguyễn An Khương-Giám đốc điều hành Bệnh viện-cho biết: “Bệnh viện đã sẵn sàng bố trí chỗ lưu trú cho khoảng 50 người, với hai khu vực tạm trú ở tầng 6 và tầng 2 đầy đủ giường chiếu và hỗ trợ thức ăn cho người dân. Ngoài ra, sau lũ, bệnh về mắt do nước ô nhiễm thường tăng, nên chúng tôi sẵn sàng cấp thuốc miễn phí cho người dân”.

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ cũng tìm cách hỗ trợ từ tuyến sau. Chứng kiến một số lời kêu cứu trên mạng xã dễ bị trôi mất, anh Phạm Huy Phát (SN 1997, phường Quy Nhơn Đông) đã chủ động xây dựng website https://www.totomo.org để thu thập và cập nhật liên tục thông tin người dân đăng tải trên mạng xã hội; đồng thời giúp lực lượng cứu hộ và cộng đồng tiếp cận thông tin kịp thời.

Giao diện website của anh Phát. Ảnh chụp màn hình

Website tích hợp nhiều tính năng như tự động gợi ý địa chỉ, cảnh báo số điện thoại trùng, hiển thị bản đồ ngập tại Quy Nhơn ngay khi mở trang và tối giản thao tác báo điểm ngập để người dân kể cả khi mất điện, sóng yếu vẫn gửi được thông tin nhanh nhất. Giao diện cũng liên tục được điều chỉnh để dễ quan sát, thuận tiện tìm kiếm.

Đến nay, hệ thống đã ghi nhận nhiều điểm cầu cứu, góp phần giúp lực lượng chức năng và cộng đồng nắm bắt nhanh tình hình tại các khu vực bị cô lập để triển khai hỗ trợ phù hợp.

Nói về hiệu quả bước đầu, anh Phát cho biết: “Website hoạt động khá ổn, dữ liệu được cập nhật liên tục và ngày càng nhiều điểm cầu cứu được gửi lên, khiến mục tiêu ban đầu dần mở rộng nhờ sự chung tay của mọi người. Công cụ này không thay thế lực lượng chức năng nhưng nó giúp họ thấy nhanh hơn, tổng hợp tốt hơn, góp phần hỗ trợ phần nào cho việc cứu hộ”.