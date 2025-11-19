Gia Lai: Giải cứu thành công 31 người dân bị cô lập bên bờ sông Ba

(GLO)- Ngày 19-11, mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ khiến nước sông Ba đoạn chảy qua xã Đăk Song (tỉnh Gia Lai) dâng cao, dòng chảy cực xiết, chia cắt đôi bờ với khoảng cách hơn 70 m, khiến 31 người dân làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt bên kia sông.

Lực lượng Công an tiếp tế đồ ăn, quần áo ấm cho các công dân bị mắc kẹt. Ảnh: Bảo Hân

Sau khi nhận được thông tin cầu cứu, Công an xã Đăk Song đã sử dụng dây thừng thả trôi sang bờ bên kia để tiếp tế thức ăn, quần áo ấm cho người dân bị mắc kẹt. Đồng thời, yêu cầu người dân giữ bình tĩnh, không được vượt sông gây nguy hiểm đến tính mạng. Các phương án cứu hộ được triển khai.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Đội Cảnh sát Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê và người dân, tất cả 31 công dân bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công, đưa vào bờ an toàn.