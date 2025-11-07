Hàng trăm nhà dân tại “rốn lũ” Ayun Pa chìm trong biển nước

(GLO)- Sáng 7-11, nước lũ trên sông Ba dâng cao đột ngột khiến gần 200 ngôi nhà tại phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) ngập sâu trong nước. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, giải cứu người dân mắc kẹt nên không ghi nhận thiệt hại về người.
Rạng sáng 7-11, nước lũ trên sông Ba vượt mức báo động. Ngoài những hộ dân đã kịp thời sơ tán trước ngày 6-11, một số hộ dân vẫn có biểu hiện chủ quan khi mực nước sông còn khá thấp, trên địa bàn không xuất hiện mưa lớn.
Tuy nhiên, dòng nước cuồn cuộn đổ về khiến nhiều người hoảng hốt trong đêm. Lực lượng chức năng phường Ayun Pa cùng các đơn vị Công an, Quân sự được tăng cường cho khu vực này đã sơ tán, di dời người và tài sản đến các điểm cao như trường học, trụ sở cơ quan… để tránh lũ.
Được biết, trên địa bàn phường Ayun Pa có gần 200 nhà dân bị ngập nước. Đây đều là các hộ nằm trong khu vực trũng thấp ở lưu vực sông Ba thường xuyên bị ảnh hưởng khi có mưa bão. Do đó, công tác sơ tán đều diễn ra thuận lợi, kịp thời.
Đến trưa 7-11, qua ghi nhận của phóng viên, mực nước trên sông Ba có dấu hiệu rút, song vẫn khá chậm.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận tại “rốn lũ” Ayun Pa:
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.
(GLO)- Sáng 7-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra.
(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.
(GLO)- Khuya ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông. Cùng đi có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.
(GLO)- Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), từ 19 giờ 30 phút ngày 6-11, khu vực phường An Khê (tỉnh Gia Lai) có mưa to, gió giật mạnh. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó với mưa bão.
(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).
(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.
(GLO)- Đến đầu giờ chiều 6-11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã di dời 10.820 hộ với 29.755 lượt người đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ cho bà con trong thời gian tránh bão.
(GLO)- Để ứng phó công tác phòng, chống cơn bão số 13, sáng 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đi kiểm tra thực địa tình hình phòng chống bão tại các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc.
(GLO)- Đảm bảo an toàn cho người dân với phương án cao nhất là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13, diễn ra đầu giờ chiều 6-11.
(GLO)- Ngày 6-11, tại Công điện số 09/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).