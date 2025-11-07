Hàng trăm nhà dân tại “rốn lũ” Ayun Pa chìm trong biển nước

(GLO)- Sáng 7-11, nước lũ trên sông Ba dâng cao đột ngột khiến gần 200 ngôi nhà tại phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) ngập sâu trong nước. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, giải cứu người dân mắc kẹt nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Rạng sáng 7-11, nước lũ trên sông Ba vượt mức báo động. Ngoài những hộ dân đã kịp thời sơ tán trước ngày 6-11, một số hộ dân vẫn có biểu hiện chủ quan khi mực nước sông còn khá thấp, trên địa bàn không xuất hiện mưa lớn.

Hàng trăm ngôi nhà ở phường Ayun Pa chìm trong biển nước. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, dòng nước cuồn cuộn đổ về khiến nhiều người hoảng hốt trong đêm. Lực lượng chức năng phường Ayun Pa cùng các đơn vị Công an, Quân sự được tăng cường cho khu vực này đã sơ tán, di dời người và tài sản đến các điểm cao như trường học, trụ sở cơ quan… để tránh lũ.

Được biết, trên địa bàn phường Ayun Pa có gần 200 nhà dân bị ngập nước. Đây đều là các hộ nằm trong khu vực trũng thấp ở lưu vực sông Ba thường xuyên bị ảnh hưởng khi có mưa bão. Do đó, công tác sơ tán đều diễn ra thuận lợi, kịp thời.

Nhiều ngôi nhà bị ngập 1-2 m ở các vùng trũng thấp thuộc lưu vực sông Ba. Ảnh: Văn Ngọc

Đến trưa 7-11, qua ghi nhận của phóng viên, mực nước trên sông Ba có dấu hiệu rút, song vẫn khá chậm.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận tại “rốn lũ” Ayun Pa:

Nhiều mái nhà chìm trong biển nước do lũ đổ về. Ảnh: Văn Ngọc

Nhà của người dân ở vùng thấp chơi vơi giữa dòng nước lớn. Ảnh: Văn Ngọc

Người dân đã kịp thời sơ tán trước khi nước lũ gây ngập nặng. Ảnh: Văn Ngọc

Người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ do không sơ tán vào ngày 6-11. Ảnh: Văn Ngọc

Một số tuyến đường tại phường Ayun Pa buộc phải phong tỏa. Ảnh: Văn Ngọc

Nước lũ có dấu hiệu rút nhưng khá chậm vào trưa 7-11. Ảnh: Văn Ngọc

Người dân trông chờ nước rút để trở về nhà. Ảnh: Văn Ngọc