Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo tin lũ khẩn cấp trên sông Ba.

Theo đó, nước lũ ở vùng hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Mực nước lúc 1 giờ ngày 7-11, ghi nhận tại phường Ayun Pa là 157,28 m cao hơn mức báo động 3 là 1,28 m. Cũng tại đây, lúc 5 giờ là 158,22 m, cao hơn mức báo động 3 là 2,22 m, vượt đỉnh dự báo lúc 1 giờ.

nuoc-lu-chia-cat-duong-truong-son-dong-tai-phuong-ayun-pa-anh-van-ngoc.jpg
Nước lũ chia cắt đường Trường Sơn Đông tại phường Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra thiên tai khác đi kèm ở vùng trũng thấp ven sông Ba thuộc các xã, phường: Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại do lũ là cấp 2.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo lũ ở các vùng gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp đến tính mạng của người dân, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu, cây trồng…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Quốc lộ 25 nhiều đoạn bị chia cắt

Nước lũ lên nhanh gây chia cắt Quốc lộ 25

(GLO)- Rạng sáng 7-11, nước lũ tại sông Ba lên nhanh do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến Quốc lộ 25 tại một số đoạn qua tỉnh Gia Lai bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Multimedia

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về bão KALMAEGI và công tác ứng phó với bão cũng như mưa lũ sau bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền.

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

null