Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ba

Theo đó, nước lũ ở vùng hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Mực nước lúc 1 giờ ngày 7-11, ghi nhận tại phường Ayun Pa là 157,28 m cao hơn mức báo động 3 là 1,28 m. Cũng tại đây, lúc 5 giờ là 158,22 m, cao hơn mức báo động 3 là 2,22 m, vượt đỉnh dự báo lúc 1 giờ.

Nước lũ chia cắt đường Trường Sơn Đông tại phường Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc



Do đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra thiên tai khác đi kèm ở vùng trũng thấp ven sông Ba thuộc các xã, phường: Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại do lũ là cấp 2.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo lũ ở các vùng gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp đến tính mạng của người dân, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu, cây trồng…