Nước lũ lên nhanh gây chia cắt Quốc lộ 25

(GLO)- Rạng sáng 7-11, nước lũ tại sông Ba lên nhanh do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến Quốc lộ 25 tại một số đoạn qua tỉnh Gia Lai bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Theo đó, từ khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7-11, nước lũ đã lên nhanh gây ngập đường Trần Hưng Đạo (phường Ayun Pa) với mực nước khoảng 50-80 cm khiến các phương tiện không thể qua lại. Đây là tuyến đường nằm trên Quốc lộ 25 qua địa bàn phường Ayun Pa.

Quốc lộ 25 đoạn qua phường Ayun Pa tạm thời bị chia cắt. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng thời điểm này, Công an xã Uar đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) chốt chặn, phong tỏa Quốc lộ 25 đoạn qua buôn Phùm (xã Uar).

Ở khu vực này, nước lũ tràn qua lòng đường và dâng cao hơn 1 m. Đây là tuyến độc đạo kết nối khu vực thị xã Ayun Pa cũ và huyện Krông Pa cũ. Do đó, giao thông trên tuyến đường tạm thời bị tê liệt.

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Uar chìm trong biển nước. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận vào rạng sáng 7-11, tại các khu vực trên trời đã ngớt mưa. Tuy nhiên nước lũ vẫn đang tiếp tục từ thượng nguồn đổ về nên lực lượng chức năng cảnh báo với người dân hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết.