Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Ngay trong đêm 6-11, khi bão số 13 vừa suy yếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có mặt tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông để kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, bão số 13 tuy không gây thiệt hại về người, song đã làm hàng chục căn nhà bị tốc mái, sập đổ, nhiều tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng và công trình hạ tầng bị hư hỏng. Một số khu vực ven biển xảy ra sạt lở, ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân trong việc ứng phó, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong bão. Đồng chí biểu dương tinh thần khẩn trương của các lực lượng đã có mặt kịp thời, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay sau khi bão tan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 Tại khu vực Nhơn Lý . Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu phường Quy Nhơn Đông tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sửa chữa nhà ở, khôi phục hạ tầng thiết yếu, đảm bảo điện, nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân.

Đồng chí đề nghị các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ, giúp người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, tái thiết sau thiên tai. Cùng với đó chủ động phương án ứng phó với các đợt mưa bão tiếp theo.