Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Ngay trong đêm 6-11, khi bão số 13 vừa suy yếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có mặt tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông để kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, bão số 13 tuy không gây thiệt hại về người, song đã làm hàng chục căn nhà bị tốc mái, sập đổ, nhiều tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng và công trình hạ tầng bị hư hỏng. Một số khu vực ven biển xảy ra sạt lở, ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân trong việc ứng phó, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong bão. Đồng chí biểu dương tinh thần khẩn trương của các lực lượng đã có mặt kịp thời, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay sau khi bão tan.

anh-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-kiem-tra-cong-tac-khac-phuc-hau-qua-bao-so-13-tai-khu-vuc-nhon-ly-1.jpgPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 Tại khu vực Nhơn Lý . Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu phường Quy Nhơn Đông tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sửa chữa nhà ở, khôi phục hạ tầng thiết yếu, đảm bảo điện, nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân.

Đồng chí đề nghị các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ, giúp người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, tái thiết sau thiên tai. Cùng với đó chủ động phương án ứng phó với các đợt mưa bão tiếp theo.

Quốc lộ 25 nhiều đoạn bị chia cắt

Nước lũ lên nhanh gây chia cắt Quốc lộ 25

(GLO)- Rạng sáng 7-11, nước lũ tại sông Ba lên nhanh do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến Quốc lộ 25 tại một số đoạn qua tỉnh Gia Lai bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

Xã hội

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

Xã hội

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Xã hội

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

Đời sống

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Xã hội

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

