76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Làng trẻ SOS Quy Nhơn phải di dời khẩn cấp 130 trẻ và cán bộ lên tầng hai để để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Đình Ngọc, mưa lớn kéo dài từ đêm 18-11 đã khiến khuôn viên của làng chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước dâng cao trên 2 m và hiện vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Nước chảy xiết, sóng mạnh khiến phương tiện cứu trợ khó tiếp cận nên việc đưa trẻ ra khỏi vùng ngập không thể thực hiện được.

Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đang bị cô cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao. Ảnh: ĐVCC

Đến tối nay, tạm thời các em vẫn an toàn nhưng phải đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nước uống, nhu yếu phẩm cho trẻ sơ sinh và phao bơi. Nếu vẫn tiếp tục bị cô lập, làng khó đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho trẻ, vì vậy rất cần được lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp.

Hiện cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đang túc trực 24/24; hạn chế di chuyển trong khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời điểm mưa lũ phức tạp.