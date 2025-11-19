Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Làng trẻ SOS Quy Nhơn phải di dời khẩn cấp 130 trẻ và cán bộ lên tầng hai để để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Đình Ngọc, mưa lớn kéo dài từ đêm 18-11 đã khiến khuôn viên của làng chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước dâng cao trên 2 m và hiện vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Nước chảy xiết, sóng mạnh khiến phương tiện cứu trợ khó tiếp cận nên việc đưa trẻ ra khỏi vùng ngập không thể thực hiện được.

lang-tre-em-sos-quy-nhon-can-duoc-ho-tro-khan-cap-do-bi-co-lap-boi-bao-lut.jpg
Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đang bị cô cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao. Ảnh: ĐVCC

Đến tối nay, tạm thời các em vẫn an toàn nhưng phải đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nước uống, nhu yếu phẩm cho trẻ sơ sinh và phao bơi. Nếu vẫn tiếp tục bị cô lập, làng khó đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho trẻ, vì vậy rất cần được lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp.

Hiện cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đang túc trực 24/24; hạn chế di chuyển trong khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời điểm mưa lũ phức tạp.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Đời sống

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Đời sống

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

Đời sống

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Người dân thực hiện thủ tục đổi GPLX tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Người dân có thể đổi bằng lái tại Công an 135 xã, phường toàn tỉnh

Xã hội

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo về các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại GPLX ngay tại Công an xã, phường gần nhất hoặc tự thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Lực lượng Công an tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

Đời sống

(GLO)- Sáng 9-11, Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn xã Tuy Phước. 

null