Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tiếp nhận khẩn cấp một trẻ sơ sinh 7-8 tháng tuổi

(GLO)- Ngày 1-10, ông Nguyễn Xuân Cương-Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định tiếp nhận khẩn cấp tạm thời một trẻ nữ, khoảng 7-8 tháng tuổi, vào Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Theo đó, cháu bé (chưa đặt tên, giới tính nữ, cân nặng 6 kg, sức khỏe bình thường) được phát hiện trong tình trạng bị bỏ rơi tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Võ Văn Dũng (phường Quy Nhơn Nam) vào tối 23-9-2025. Người phát hiện là bà Trần Thị Bích Dung (người dân địa phương). Sau khi trình báo cơ quan chức năng, bà Dung đã tạm thời chăm sóc cháu tại gia đình đến ngày 30-9, sau đó đưa cháu đến Làng trẻ em SOS Quy Nhơn để bàn giao.

Sau khi xem xét hồ sơ và điều kiện thực tế, Hội đồng tiếp nhận trẻ đã thống nhất tiếp nhận khẩn cấp để bảo vệ, chăm sóc trẻ. Cháu được bàn giao cho bà mẹ Nguyễn Thị Thủy (phụ trách nhà số 4) trực tiếp nuôi dưỡng. Nhân viên y tế Làng trẻ em SOS đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu và không phát hiện bất thường.

Em bé được mẹ Nguyễn Thị Thủy (phụ trách nhà số 4) chăm sóc. Ảnh: ĐVCC

Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với cháu bé được thực hiện theo quy định của Làng trẻ em SOS Việt Nam, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương và sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Theo kế hoạch, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn sẽ chăm sóc cháu trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 30-9-2025, đồng thời phối hợp các cơ quan báo chí đăng thông tin tìm thân nhân. Nếu sau thời gian trên không có người thân đến nhận, đơn vị sẽ báo cáo Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam và chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục pháp lý, tiến hành tiếp nhận, nuôi dưỡng lâu dài theo quy định.

Trước đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đã báo cáo đến Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, Sở Y tế và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.