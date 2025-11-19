Làng Hrách tiếp tục bị cô lập do đường tạm mới hoàn thành bị lũ cuốn trôi

(GLO)- Chiều 19-11, ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã Sró (tỉnh Gia Lai) cho biết tuyến đường tạm vào làng Hrách vừa được địa phương khắc phục cho người dân đi lại được vài ngày, nay tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn liên tục kéo dài từ ngày 16-11 đến nay làm mực nước ở các sông, suối dâng cao, cuốn trôi 50 m đường tạm vừa được gia cố, khiến 234 hộ dân với 1.173 khẩu lại bị cô lập hoàn toàn.

Lực lượng Công an xã lập chốt chặn ngăn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: N.S

Việc tuyến giao thông độc đạo kết nối làng với trung tâm xã lại bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khiến làng Hrách tiếp tục rơi vào tình trạng chia cắt.

Trước đó, bão số 13 đã làm sạt lở và cuốn phăng khoảng 120 m đường bê tông. Chính quyền xã sau đó đã mở đường đất tạm để người dân và phương tiện qua lại, song mưa lớn liên tục khiến nước dâng cao và cuốn trôi phần đường vừa khắc phục.

Ông Sơn cho biết: “Hiện đời sống người dân trong làng vẫn ổn định. Xã tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để chỉ đạo xử lý kịp thời. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án tiếp tế ngay khi nước rút, gồm 4,2 tấn gạo và hơn 200 thùng mì tôm để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho bà con”.

Theo Chủ tịch UBND xã Sró, việc giao thông bị ngắt quãng không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt mà còn tác động lớn đến sản xuất, khi làng Hrách đang có hàng trăm hécta cây trồng bước vào vụ thu hoạch, chủ yếu là mì và mía.

Ngoài điểm sạt lở vào làng Hrách, xã Sró cũng rà soát và ghi nhận một số vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập nước, dễ bị chia cắt nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Chính quyền đã bố trí lực lượng trực cảnh báo, lập rào chắn ngăn không cho người dân qua lại các khu vực nguy hiểm.