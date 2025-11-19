Gia Lai: Vượt lũ gần 10 km đưa thai phụ đến bệnh viện cấp cứu

(GLO)- Trưa 19-11, một phụ nữ mang thai 39 tuần tuổi tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) bị cô lập do nước lũ đã được lực lượng chức năng địa phương đưa đến Trung tâm Y tế Ayun Pa để chăm sóc kịp thời.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, UBND xã Ia Hiao tiếp nhận thông tin thai phụ Siu H’Huynh (SN 1998, trú tại thôn Chrô Pơnan) mang thai 39 tuần, đau bụng dữ dội từ nửa đêm. Tuy nhiên, gia đình chị H’Huynh bị nước lũ cô lập, nhà ngập sâu, phương tiện đi lại bị tê liệt, không thể ra ngoài.

Nhận tin báo, Chủ tịch UBND xã Võ Hoàng Lan đã huy động lực lượng và phương tiện đưa chị H’Huynh di chuyển gần 10 km đến Trung tâm Y tế Ayun Pa (phường Ayun Pa). Tại đây, thai phụ đã được tiếp nhận, theo dõi tình trạng sức khỏe.

Chị H'Huynh (bìa trái) đã được đưa đến Trung tâm Y tế Ayun Pa an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Chị H’Huynh cho hay: “Gia đình tôi rất hoang mang vì lũ lên nhanh, toàn bộ thuốc men, lương thực đều bị ướt. Khi tôi đau dữ dội, người nhà định chở bằng xe máy nhưng ngập nặng không thể đi được. Rất may có lực lượng của xã giúp đưa tôi đến bệnh viện. Bây giờ, tôi cảm thấy rất yên tâm để có thể sinh cháu”.