Tuyến đường ĐH.02 bị xuống cấp nghiêm trọng

(GLO)- Tuyến đường ĐH.02 qua địa bàn xã An Hòa và xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Tuyến đường ĐH.02 dài hơn 18 km, nối xã An Hòa với xã An Lão, đồng thời là con đường độc đạo dẫn vào các thôn 1, 3, 5 (xã An Lão) và kết nối trực tiếp với xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi).

Tuyến đường được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước. Qua thời gian khai thác, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tại nhiều đoạn đường, lớp bê tông xi măng bong tróc gần như toàn bộ, chỉ còn trơ đá dăm, đất, cát. Đáng chú ý, đoạn từ Km10+200 đến Km16+600 qua địa phận các thôn 1, 3 và 5 xuất hiện nhiều vết đứt gãy, sụt lún, tạo thành hầm hố sâu; vào mùa mưa thường xuyên đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ban đêm, việc lưu thông càng thêm khó khăn do tầm nhìn hạn chế.

Nhiều đoạn thuộc tuyến ĐH.02 bị bong tróc gần như toàn bộ lớp bê tông xi măng phía trên, chỉ còn trơ đất,cát và đá dăm. Ảnh: V.L

Ông Đinh Nhung (thôn 5, xã An Lão) cho biết: “Tuyến ĐH.02 có bề rộng mặt đường khoảng 3,5 m, lại hư hỏng nặng nên bà con đi lại, vận chuyển nông, lâm sản rất vất vả. Đây là tuyến đường độc đạo dẫn vào các thôn 1, 3, 5 nên khi đường xuống cấp, hơn 300 hộ dân đồng bào H’re bị ảnh hưởng trực tiếp”.

“Bà con mong UBND xã An Lão và các sở, ngành của tỉnh sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn, thuận tiện; đồng thời tăng cường kết nối giao thông với các địa phương lân cận trong và ngoài tỉnh, tạo động lực phát triển KT-XH” - ông Đinh Văn Ban (thôn 1, xã An Lão) kiến nghị.

Theo Sở Xây dựng, tuyến đường ĐH.02 được phân cấp quản lý, bảo trì cho UBND xã An Hòa (từ Km0+00 - Km2+800) và UBND xã An Lão (từ Km2+800 - Km18+400).

Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh giao UBND xã An Lão chủ động cân đối ngân sách địa phương, lồng ghép với các dự án, nguồn vốn hợp pháp khác để lập dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường. Trường hợp tổng mức đầu tư vượt khả năng cân đối của địa phương thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Ông Lê Văn Lành - Trưởng Phòng Kinh tế xã An Lão - cho hay: Tuyến đường ĐH.02 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong xã và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ toàn tuyến.

Nhiều hố sâu đọng nước xuất hiện trên tuyến ĐH.02 gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: V.L

Trước mắt, UBND xã An Lão đang triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng hơn 3 km đoạn từ ngã tư Hóc Đèn đến trụ sở UBND xã An Hưng (huyện An Lão cũ).

Theo đó, mặt đường được mở rộng từ 3,5 m lên 5,5 m, đồng thời xây dựng hệ thống mương thu gom, thoát nước dọc hai bên; tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

“Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, UBND xã An Lão sẽ tiếp tục cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia để từng bước nâng cấp, mở rộng đồng bộ toàn tuyến ĐH.02.

Việc hoàn thiện tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần kết nối với các trục giao thông chính, giảm áp lực cho tỉnh lộ 629; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, lũ lụt” - ông Lành thông tin.