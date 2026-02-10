Đường tỉnh 638 xuống cấp: Chấn chỉnh hoạt động vận chuyển, khắc phục hư hỏng

Người dân và chính quyền địa phương đề nghị sớm chấn chỉnh hoạt động vận chuyển, khắc phục hư hỏng để đảm bảo an toàn, ổn định đời sống.

Đường tỉnh 638 bị cày nát

Hơn 3 tháng qua, ĐT 638 được đưa vào phục vụ vận chuyển đất từ 2 mỏ tại xã Hội Sơn và Hòa Hội đến công trường Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát (Dự án). Mật độ lưu thông cao, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe chở đất qua lại khiến đoạn đường dài gần 20 km qua địa bàn các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện hàng chục điểm sụt lún, hư hỏng cùng hàng trăm “ổ voi, ổ gà” rải rác dọc tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Xe ben chở đất cày nát đường, gây bụi bặm trên Đường tỉnh 638 qua thôn Thuận Nhứt, xã Bình Hiệp. Ảnh: N.C

Là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, đoạn ĐT 638 qua thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) có nhiều vị trí mặt đường biến dạng, nứt gãy thành từng mảng lớn, có đoạn nứt kéo dài hàng trăm mét. Ông Trần Minh Chánh (xóm Tây, thôn Tùng Chánh) cho biết: “Xe ben chở đất chạy liên tục từ 4 giờ - 22 giờ hằng ngày, có lúc hàng chục xe nối đuôi nhau, bụi bay mịt mù, bà con đi lại rất khổ sở. Một số tài xế chạy ẩu, đã xảy ra tai nạn khiến người dân té ngã bị thương nhưng không dừng lại hỗ trợ”.

Theo UBND xã Hòa Hội, hiện có khoảng 250 xe ben tham gia khai thác đất tại mỏ ở thôn Tùng Chánh để phục vụ Dự án. Tuyến đường hẹp, lưu lượng xe lớn khiến nguy cơ TNGT, đặc biệt với xe máy, luôn rình rập. Ngoài ra, tình trạng xe chạy nhanh, vượt ẩu, lấn làn, để đất rơi vãi trên mặt đường vẫn diễn ra. Bức xúc trước những hệ lụy này, một số người dân đã dựng rào chắn để ngăn xe, phản ánh tình trạng mất an toàn.

Tương tự, đoạn ĐT 638 qua thôn Mỹ An (xã Bình An) và thôn Thuận Nhứt (xã Bình Hiệp) cũng xuất hiện nhiều vị trí mặt đường cong vênh, vỡ nát, tạo thành các hố sâu giữa đường. Việc các nhà thầu san lấp tạm bằng đất, đá cấp phối không những gây bụi bặm mà còn khiến việc đi lại thêm khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tối 30-1, một người dân thôn Thuận Nhứt phải nhập viện cấp cứu do sụp “ổ voi” khi điều khiển xe máy.

Tại các đoạn đường được san lấp tạm, mỗi lần xe ben chạy qua lại cuốn bụi mù mịt. Dù người dân nhiều lần đề nghị các đơn vị vận chuyển tưới nước giảm bụi nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nhiều hộ dân phải tự tưới nước trước nhà hoặc dùng bạt, vải che chắn để hạn chế bụi.

Cần chấn chỉnh hoạt động chở đất

Theo ông Lê Hà An-Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, tiếng ồn và khói bụi từ hoạt động chở đất không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân mà còn tác động đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trường học dọc tuyến. Thậm chí, một số xe tải còn đi vào đường dân sinh, tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, đầu tháng 12-2025, UBND xã đã kiến nghị Sở Xây dựng có giải pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động vận chuyển đất.

Nhiều đoạn trên ĐT 638 qua thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội bị nứt gãy, nát bươm. Ảnh: N.C

Ngày 26-12-2025, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh triển khai nhiều biện pháp như: Tăng cường kiểm tra tải trọng phương tiện; tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm; yêu cầu nhà thầu chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT; quét dọn đất, cát rơi vãi; hạn chế bụi bặm, tiếng ồn; bố trí lực lượng cảnh báo tại các nút giao thông, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa các điểm hư hỏng.

Tuy nhiên, theo UBND xã Bình Hiệp, việc thực hiện các nội dung này vẫn chưa được các đơn vị liên quan chú trọng. Do đó, địa phương tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo khắc phục dứt điểm các tồn tại.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: Sở đã nhiều lần chủ trì họp bàn giải pháp xử lý kiến nghị của người dân và địa phương. Gần đây nhất, ngày 4-2, Sở có văn bản đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp đã đề ra nhằm đảm bảo ATGT và môi trường trong quá trình thi công Dự án.

Theo đó, hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng phải tạm dừng chậm nhất đến hết ngày 10-2. Từ ngày 11 đến 13-2, chủ đầu tư phải chỉ đạo sửa chữa các vị trí hư hỏng trên ĐT 638 và QL 19B để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết. Việc vận chuyển vật liệu cho Dự án chỉ được phép hoạt động trở lại từ ngày 22-2.

“Việc khắc phục các bất cập, sửa chữa hư hỏng cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm bảo đảm ATGT và đời sống người dân. Đây cũng là cơ sở để các địa phương vận động, tuyên truyền người dân chia sẻ, đồng hành với những khó khăn, ảnh hưởng tạm thời trong quá trình triển khai Dự án, góp phần bảo đảm tiến độ thi công” - ông Tuấn nhấn mạnh.