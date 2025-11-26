Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tuổi trẻ Gia Lai lưu giữ và lan tỏa “Câu chuyện thời hoa lửa”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thực hiện “Câu chuyện thời hoa lửa” theo chủ đề của đề án lưu giữ và tuyên truyền câu chuyện lịch sử do Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai, tuổi trẻ Gia Lai đã gặp gỡ và ghi lại ký ức hào hùng của thế hệ đi trước.

Các ký ức này được chuyển hóa thành những sản phẩm truyền thông số, nhằm đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhân vật được lựa chọn để khai thác thông tin cho đề án là những người từng sống, chiến đấu trong thời kỳ gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc: Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, Cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ Đoàn từng tham gia kháng chiến…

tuoi-tre.jpg
Bí thư Đoàn phường Ayun Pa Nguyễn Thị Như gặp gỡ cựu chiến binh An Văn Tấn-người trực tiếp chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, thời gian thực hiện đề án từ ngày 12-8-2025 đến 27-7-2026, với yêu cầu mỗi câu chuyện cần có thông tin nhân vật, hình ảnh hoặc video clip buổi gặp gỡ và bài viết tối thiểu 300 từ. Đối tượng tham gia là đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Tùy theo từng đơn vị, Đoàn Thanh niên linh hoạt triển khai bằng những cách làm riêng: Phối hợp với Hội CCB, ban liên lạc các đơn vị quân đội, ngành nội vụ, các chuyên gia… để lập danh sách, địa chỉ các nhân chứng lịch sử trên địa bàn; tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ kết hợp chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; số hóa tài liệu, kỷ vật của nhân chứng lịch sử… Những video clip, bài viết được các đơn vị đăng tải trên fanpage của Đoàn-Đội cơ sở và được Tỉnh đoàn tiếp nhận, thẩm định rồi đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Gia Lai”.

Chị Nguyễn Thị Như, Bí thư Đoàn phường Ayun Pa, chia sẻ: “Đến thăm các nhân chứng lịch sử và được lắng nghe câu chuyện kể về một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thời bình. Ngoài thực hiện sản phẩm tham gia đề án, Đoàn phường còn triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để thể hiện sự tri ân như hỗ trợ gia đình chính sách sửa chữa nhà, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

nhan-chung-lich-su.jpg
Đại diện Đoàn phường Quy Nhơn Nam đến thăm cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đức Cường. Ảnh: M.N

Đoàn phường Quy Nhơn Nam đã thực hiện video clip ghi lại câu chuyện xúc động của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đức Cường (khu phố 23). Ông từng sát cánh cùng lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội Việt Nam sang Campuchia giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

Trong căn nhà nhỏ, ông Cường chậm rãi kể: “Đó là những đêm hành quân xuyên rừng, đối mặt với đạn pháo, bệnh tật, thiếu thốn lương thực, thuốc men. Có đồng đội bị mảnh đạn văng vào làm mù mắt, có người mất cả đôi chân vì giẫm phải mìn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc ấy mong manh lắm. Thế nhưng, các chiến sĩ của ta đều kiên cường tiến về phía trước để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả”.

“Thông qua việc lưu giữ và tuyên truyền câu chuyện về các nhân chứng lịch sử, đề án đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua theo dõi thời gian qua, các bài viết, video clip từ cơ sở đều có nội dung tốt, xúc động và thu hút sự quan tâm, chia sẻ của mọi người khi đăng tải”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN CHÍ HIẾU

Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam Bùi Thị Thanh Loan cùng đoàn viên và học sinh Trường THCS Ghềnh Ráng đã ghi lại từng lời kể của ông Cường, phân công người quay video, người viết lời bình. Đoàn phường mong muốn tạo nên những “thước phim ký ức” có giá trị lâu bền.

Chị Loan cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong phường để tìm nhân chứng. Ngoài ghi lại câu chuyện, Đoàn phường còn tặng 1 suất quà cho các nhân chứng để thể hiện tấm lòng tri ân. Đến nay, Đoàn phường đã có 2 video được đăng tải. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến thực hiện thêm 5 video clip tương tự”.

Thực hiện đề án, Đoàn phường Diên Hồng đã có video clip “Câu chuyện thời hoa lửa” về cựu chiến binh Trần Văn Thu (tổ 8, phường Diên Hồng)-cựu tù Phú Quốc. “Chúng tôi giờ già yếu, ký ức rồi cũng phai dần. Các cháu đến ghi lại câu chuyện lịch sử, tôi vui lắm. Những sản phẩm này sẽ giúp thế hệ sau hiểu và tiếp bước cha ông, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Thu xúc động nói.

long-yeu-nuoc.jpg
Cựu chiến binh Trần Văn Thu (ở giữa) giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ qua các câu chuyện về lịch sử cách mạng. Ảnh: M.N

Những lời kể của ông Thu về “địa ngục trần gian”, về những trận đòn tra tấn tàn bạo khiến đoàn viên và học sinh tham gia ghi hình xúc động. Video dài 3 phút 37 giây, góp phần truyền đi thông điệp về giá trị của truyền thống cách mạng và sự biết ơn với thế hệ đi trước.

Bí thư Đoàn phường Diên Hồng Cao Văn Sỹ chia sẻ: “Gặp gỡ, lắng nghe và lưu lại câu chuyện kể là cách người trẻ hôm nay viết tiếp truyền thống bằng trách nhiệm và trái tim. Thế hệ trẻ cần nâng cao tinh thần cống hiến để chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.