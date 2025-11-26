Tuổi trẻ Gia Lai lưu giữ và lan tỏa “Câu chuyện thời hoa lửa”

(GLO)- Thực hiện “Câu chuyện thời hoa lửa” theo chủ đề của đề án lưu giữ và tuyên truyền câu chuyện lịch sử do Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai, tuổi trẻ Gia Lai đã gặp gỡ và ghi lại ký ức hào hùng của thế hệ đi trước.

Các ký ức này được chuyển hóa thành những sản phẩm truyền thông số, nhằm đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhân vật được lựa chọn để khai thác thông tin cho đề án là những người từng sống, chiến đấu trong thời kỳ gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc: Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, Cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ Đoàn từng tham gia kháng chiến…

Bí thư Đoàn phường Ayun Pa Nguyễn Thị Như gặp gỡ cựu chiến binh An Văn Tấn-người trực tiếp chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, thời gian thực hiện đề án từ ngày 12-8-2025 đến 27-7-2026, với yêu cầu mỗi câu chuyện cần có thông tin nhân vật, hình ảnh hoặc video clip buổi gặp gỡ và bài viết tối thiểu 300 từ. Đối tượng tham gia là đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Tùy theo từng đơn vị, Đoàn Thanh niên linh hoạt triển khai bằng những cách làm riêng: Phối hợp với Hội CCB, ban liên lạc các đơn vị quân đội, ngành nội vụ, các chuyên gia… để lập danh sách, địa chỉ các nhân chứng lịch sử trên địa bàn; tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ kết hợp chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; số hóa tài liệu, kỷ vật của nhân chứng lịch sử… Những video clip, bài viết được các đơn vị đăng tải trên fanpage của Đoàn-Đội cơ sở và được Tỉnh đoàn tiếp nhận, thẩm định rồi đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Gia Lai”.

Chị Nguyễn Thị Như, Bí thư Đoàn phường Ayun Pa, chia sẻ: “Đến thăm các nhân chứng lịch sử và được lắng nghe câu chuyện kể về một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thời bình. Ngoài thực hiện sản phẩm tham gia đề án, Đoàn phường còn triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để thể hiện sự tri ân như hỗ trợ gia đình chính sách sửa chữa nhà, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Đại diện Đoàn phường Quy Nhơn Nam đến thăm cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đức Cường. Ảnh: M.N

Đoàn phường Quy Nhơn Nam đã thực hiện video clip ghi lại câu chuyện xúc động của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đức Cường (khu phố 23). Ông từng sát cánh cùng lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội Việt Nam sang Campuchia giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

Trong căn nhà nhỏ, ông Cường chậm rãi kể: “Đó là những đêm hành quân xuyên rừng, đối mặt với đạn pháo, bệnh tật, thiếu thốn lương thực, thuốc men. Có đồng đội bị mảnh đạn văng vào làm mù mắt, có người mất cả đôi chân vì giẫm phải mìn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc ấy mong manh lắm. Thế nhưng, các chiến sĩ của ta đều kiên cường tiến về phía trước để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả”.

“Thông qua việc lưu giữ và tuyên truyền câu chuyện về các nhân chứng lịch sử, đề án đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua theo dõi thời gian qua, các bài viết, video clip từ cơ sở đều có nội dung tốt, xúc động và thu hút sự quan tâm, chia sẻ của mọi người khi đăng tải”. Phó Bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN CHÍ HIẾU

Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam Bùi Thị Thanh Loan cùng đoàn viên và học sinh Trường THCS Ghềnh Ráng đã ghi lại từng lời kể của ông Cường, phân công người quay video, người viết lời bình. Đoàn phường mong muốn tạo nên những “thước phim ký ức” có giá trị lâu bền.

Chị Loan cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong phường để tìm nhân chứng. Ngoài ghi lại câu chuyện, Đoàn phường còn tặng 1 suất quà cho các nhân chứng để thể hiện tấm lòng tri ân. Đến nay, Đoàn phường đã có 2 video được đăng tải. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến thực hiện thêm 5 video clip tương tự”.

Thực hiện đề án, Đoàn phường Diên Hồng đã có video clip “Câu chuyện thời hoa lửa” về cựu chiến binh Trần Văn Thu (tổ 8, phường Diên Hồng)-cựu tù Phú Quốc. “Chúng tôi giờ già yếu, ký ức rồi cũng phai dần. Các cháu đến ghi lại câu chuyện lịch sử, tôi vui lắm. Những sản phẩm này sẽ giúp thế hệ sau hiểu và tiếp bước cha ông, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Thu xúc động nói.

Cựu chiến binh Trần Văn Thu (ở giữa) giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ qua các câu chuyện về lịch sử cách mạng. Ảnh: M.N

Những lời kể của ông Thu về “địa ngục trần gian”, về những trận đòn tra tấn tàn bạo khiến đoàn viên và học sinh tham gia ghi hình xúc động. Video dài 3 phút 37 giây, góp phần truyền đi thông điệp về giá trị của truyền thống cách mạng và sự biết ơn với thế hệ đi trước.

Bí thư Đoàn phường Diên Hồng Cao Văn Sỹ chia sẻ: “Gặp gỡ, lắng nghe và lưu lại câu chuyện kể là cách người trẻ hôm nay viết tiếp truyền thống bằng trách nhiệm và trái tim. Thế hệ trẻ cần nâng cao tinh thần cống hiến để chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.